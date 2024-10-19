В Германии предотвратили попытку теракта вблизи посольства Израиля

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Попытку террористического нападения на израильское посольство в Берлине, предположительно, предотвратили. Об этом пишет Bild.
Инцидент произошел в субботу, 19 октября. Полиция задержала подозреваемого. По данным издания, им оказался гражданин Ливии, приехавший в Германию в 2022 году. После совершения правонарушения он якобы планировал покинуть страну.
В начале октября Министерство внутренних дел Германии сообщило о росте числа случаев антисемитизма. Ведомство отметило, что с октября 2023 года количество правонарушений, мотивированных антисемитизмом, удвоилось.
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