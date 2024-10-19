В Германии предотвратили попытку теракта вблизи посольства Израиля

Во дворе жилого дома в Москве нашли мертвым бывшего вице-президента нефтяной компании ЮКОС Михаила Рогачева, по предварительным данным, он выпал из окна. Об этом сообщает газета «Московский Комсомолец». Отмечается, что причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают профильные службы.