Глава киевского режима Владимир Зеленский сильно нервничал и испытывал дискомфорт во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Der Spiegel.
«Владимир Зеленский, представ в пятницу перед камерами вместе с кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом в Нью-Йорке, выглядел, будто у него скрутило живот», — говорится в материале.Обозреватели также отметили, что Зеленский очень старательно делал вид, что держит «свои черты лица под контролем».
Кроме того, журналисты подчеркнули, что бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, стал так реагировать на фоне слов республиканца о его хороших взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным.
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Никита Кротов