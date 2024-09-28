В Германии назвали позором выступление Зеленского на встрече с Трампом

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Выступление украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для президента Украины. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.
Согласно информации источника, выступление Зеленского «было низшей точкой в его поездке в США». Встреча Трампа с Зеленским, по оценке издания, продемонстрировала, что между ними «отсутствует химия».
Уточняется, что, когда кандидат в президенты США говорил о хороших отношениях с главой российского государства Владимиром Путиным, предводитель киевского режима «судорожно старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным».
Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
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Уточняется, что, когда кандидат в президенты США говорил о хороших отношениях с главой российского государства Владимиром Путиным, предводитель киевского режима «судорожно старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным».
Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
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Екатерина Коршунова