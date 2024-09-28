Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Германии назвали позором выступление Зеленского на встрече с Трампом

В Германии назвали позором выступление Зеленского на встрече с Трампом

Spiegel: выступление Зеленского на встрече с Трампом оказалось позором
28 сентября 2024, 13:24
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Выступление украинского лидера Владимира Зеленского на встрече с кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом Трампом стало позором для президента Украины. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.
Согласно информации источника, выступление Зеленского «было низшей точкой в его поездке в США». Встреча Трампа с Зеленским, по оценке издания, продемонстрировала, что между ними «отсутствует химия».

Уточняется, что, когда кандидат в президенты США говорил о хороших отношениях с главой российского государства Владимиром Путиным, предводитель киевского режима «судорожно старался контролировать черты своего лица и пытался выглядеть расслабленным».



Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

Читайте также:

В Госдуме обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы в США

Медведев обвинил Зеленского в «бессовестном подыгрывании» Харрис

МИД пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за «Северных потоков»
#суд
#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
#пост
#страны
#встреча
#оон
В РАН описали «негативные образы» России в учебниках государств СНГ
В учебниках стран СНГ Россию назвали колониальным государством
28 сентября 2024, 12:49

Фото: istockphoto/artisteer

В учебниках стран СНГ Россия представлена колониальным государством, «угнетающим» народы присоединенных территорий. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на исследование института РАН.
Ученые считают, что ложные факты, а также искажение формируют негативное отношение к российской стороне. Кроме того, в казахстанских учебниках критикуют советскую власть. В частности, упоминается голод 1921 года. Что касается политики Российской империи, она в учебниках Казахстана характеризуется «неэффективной и агрессивной».

В учебнике страны Ближнего Востока, а именно, Израиля СССР и Российская империя описаны антисемитскими государствами.

Читайте также:

В Госдуме обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы в США

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Насруллы

МИД пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за «Северных потоков»
#мир
#россия
#снг
#учебник
#ран
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы в США
Депутат Госдумы Шеремет обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в США
28 сентября 2024, 11:39

Фото: РИА Новости/Стрингер

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в США можно считать вмешательством в выборы американского президента. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что цель визита Зеленского в Соединенные Штаты заключается в поддержке Камалы Харрис как кандидата на пост главы государства. Шеремет выразил надежду, что американские федеральные правоохранительные органы «не ударят снова в грязь лицом и присовокупят к уже совершенным этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод», после чего выведут «мошенников» на чистую воду.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

Читайте также:

Джо Байден пошутил, что выглядит на 40 лет

Медведев обвинил Зеленского в «бессовестном подыгрывании» Харрис

Байден отказался отвечать готовы ли США к возможной войне с Россией
#выборы
#сша
#преступление
#президент
#дональд трамп
#пост
#страны
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Насруллы
Армия Израиля заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Насруллы
28 сентября 2024, 11:18

Фото: istockphoto/shmooj

ЦАХАЛ ликвидировал лидера движения «Хезболла» Хасана Насрулла. Об этом официальное заявила Армии Израиля в субботу 28 сентября.
Иран ранее опровергал слух о ликвидации Хасана Насруллы. Сообщалось, что целью атаки ЦАХАЛ в Бейруте был генеральный секретарь «Хезболлы». Позже власти Ирана заявили, что ни один из высокопоставленных лидеров «Хезболлы» не погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту.

27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари официально заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте — целью атаки были лидеры движения.

Возможность ликвидации Израилем в Бейруте генерального секретаря ливанского шиитского движения не исключал и президент США Джо Байден. При этом американский президент отметил, что Штаты не знали об операции Армии обороны Израиля и не принимали в ней участия.

Читайте также:

Байден ответил на вопрос о возможной попытке убийства Израилем генсека «Хезболлы»

«Хезболла» подтвердила гибель высокопоставленного командира в Бейруте

Названа одна причина, почему «Хезболла» не бьет в центр Израиля
#операции
#иран
#израиль
#ливан
#цахал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Индия отказалась покупать газ РФ с «Арктик СПГ — 2» — Reuters
28 сентября 2024, 10:43

Фото: istockphoto/NiseriN

Индийская сторона отказалась приобретать российский газ от «Арктик СПГ – 2», пишет Reuters.
«Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. Мы не трогаем то, что находится под широкомасштабными санкциями», — пояснил индийский министр по нефтяным вопросам Панкадж Джайн.
Вместе с тем российский лидер Владимир Путин на встрече с советником индийского премьера по вопросам национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом отмечал укрепление российско-индийского стратегического партнерства.

Он считает, что двустороннее сотрудничество государств начало усиливаться после визита руководителя правительства Индии Нарендры Моди в Москву в июле.

Читайте также:

МИД пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за «Северных потоков»

Япония и США проведут крупномасштабные учения Keen Sword-25

Ван И призвал США перестать очернять Китай из-за Украины
#мир
#россия
#индия
#газ
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за «Северных потоков»
Захарова: РФ может предъявить претензии по теракту на «Севпотоках» новым странам
28 сентября 2024, 10:31

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Россия предъявила четырем странам досудебные претензии в связи с расследованием терактов на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Уточняется, что досудебные претензии предъявлены Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. Захарова отметила, что на очереди и другие страны, которые могут иметь отношение к данному теракту.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подрывы российских экспортных газопроводов являются вопиющим актом международного терроризма, который подпадает под международные договоры, обязывающие государства предотвращать подобные действия, расследовать их совершение и сотрудничать для этого с другими странами.

Однако эти обязательства не выполняются, заключила Захарова.

Читайте также:

В Германии назвали стоимость операции по подрыву «Северных потоков»

СВР: Запад пытается фальсифицировать результаты расследования взрывов на СП

В Германии призвали восстановить подорванные «Северные потоки»
#страны
#операции
#запад
#захарова
#северные потоки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Япония и США проведут крупномасштабные учения Keen Sword-25
28 сентября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Крупномасштабные учения Keen Sword-25 проведут Япония и США, передает японское Минобороны. Ожидается, что в них поучаствует 45 тысяч военных.
По информации японской стороны, на учениях будут задействованы ВС США, а также военные базы сил самообороны. Также в учениях будут участвовать порты и гражданские авиагавани. Какие именно объекты имеются в виду не уточняется.

Упоминаются ранее принятые правительственные решения об «аэропортах и портах определенного использования». Согласно им, речь идет про 28 объектов гражданской инфраструктуры, которые могут быть задействованы военными и в случае эвакуации.

Известно, что учения пройдут в десятидневный период, начиная с 23 октября.

Читайте также:

Стало известно, как Зеленские поставили «своего» человека во главе кипрского офшора

Минобороны сообщило о поражении солдат и техники ВСУ в Курской области

Стала известна выгода США от поставки Украине «просроченных» авиабомб JSOW
#мир
#япония
#сша
#учения
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как Зеленские поставили «своего» человека во главе кипрского офшора
РИА: Зеленские сделали главой офшора на Кипре сестру директора счетной палаты
28 сентября 2024, 08:32

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Семья президента Украины Владимира Зеленского в июне этого года определила во главе своего семейного офшора на Кипре Aldorante Limited сестру руководителя Счетной палаты Украины Светлану Пищанскую. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы регистрационных инстанций Кипра и Италии.
Уточняется, что Светлана является родной сестрой Ольги Пищанской, которую зимой этого года Верховная рада утвердила в качестве председателя Счетной палаты. Ранее она возглавляла Антимонопольный комитет Украины.

Примечательно, что до Пищанской руководил упомянутым офшором и сам Зеленский. В настоящее время владельцем офшора указывается супруга предводителя киевского режима Елена.

Ранее сообщалось, что чета Зеленских купила у британского певца Стинга винодельню Tenuta Del Palagio Wines в Тоскане. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Кипр проверит информацию о купленном Зеленским отеле на севере острова

Жена Зеленского призвала вернуть Украине художников, которых «присвоила Россия»

Жена Зеленского купила один из самых дорогих суперкаров в мире
#радио 1
#зеленский
#украина
#кипр
#италия
#недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны сообщило о поражении солдат и техники ВСУ в Курской области
28 сентября 2024, 06:16

Фото: istockphoto/e-crow

Вертолеты Ка-52М уничтожили ракетами личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Такое заявление сделало Министерство обороны России, его цитирует информационное агентство ТАСС.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», – заявили в военном ведомстве.

Утверждается, что после этого экипажи приняли оперативные меры, выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области уничтожена часть иностранных наемников. Он добавил, что присутствие наемников из дружественных стран в украинской армии не должно быть неожиданностью.

Читайте также:

Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области

Алаудинов: Зеленскому придётся капитулировать на фоне успехов российских войск

Неожиданный удар по ВСУ: Российские войска освободили Калиновку в ДНР
#всу
#техника
#минобороны рф
#апти алаудинов
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии допустили наличие у Зеленского идеи создать нарратив о предательстве Запада
Spectator: Зеленский планирует создать нарратив о предательстве Запада
28 сентября 2024, 05:38

Президент Украины Владимир Зеленский может обвинить западных союзников в отказе от сотрудничества, намеренно заявляя о необходимости Киева дойти до границ перед началом СВО, сообщается в колонке Оуэна Мэтьюса для The Spectator.
Автор допускает, что украинский лидер «на самом деле создает нарратив об ударе ножом в спину со стороны Запада, что позволило бы ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица».

Мэтьюсприводит слова бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что «амбициозный список требований, который Зеленский представил Вашингтону, на самом деле был рассчитан на то, что его отвергнут и приведут к переговорам».

Мэтьюс пишет, что обвинение Запада в отказе от необходимого оружия и членства в НАТО «является политически полезным способом примирить украинцев, которые хотят мира, с теми, кто настаивает на справедливости, и является ключом к сохранению управляемости Украины после окончания конфликта».

27 сентября, после визита в США, Зеленский заявил, что отмена запрета на удары вглубь Российской Федерации все еще находится на рассмотрении, как и другие важные для Украины вопросы, такие как «оборонный пакет», новые санкции и «шаги, касающиеся российских активов».

Читайте также:

«Очень содержательно»: Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Трамп пообещал посетить Украину после встречи с Зеленским

Зеленский затронул тему американских выборов на встрече с Трампом
#владимир зеленский
#сша
#украина
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате