В Госдуме обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы в США

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Визит украинского лидера Владимира Зеленского в США можно считать вмешательством в выборы американского президента. Об этом заявил депутат Государственной Думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что цель визита Зеленского в Соединенные Штаты заключается в поддержке Камалы Харрис как кандидата на пост главы государства. Шеремет выразил надежду, что американские федеральные правоохранительные органы «не ударят снова в грязь лицом и присовокупят к уже совершенным этой высокопоставленной группой лиц новое преступление против американских свобод», после чего выведут «мошенников» на чистую воду.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
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Екатерина Коршунова