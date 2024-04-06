В Германии подняли вопрос о введении нового вида санкций против России

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Члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) высказали идею ограничения импорта из России химического сырья, произведенного на основе природного газа.
Вопрос о возможности введения новых санкций против Москвы был поднят депутатами в письменном обращении к правительству Германии, пишет «Лента.ру».
Авторы обращения отметили, что СМИ сообщают о том, что в сезоне 2023/2024 Россия увеличила экспорт зерна, в частности, пшеницы, в Европейский союз.
Это, возможно, связано с обилием урожая в предыдущем году. В свете этой информации они обратились к немецкому правительству с вопросом о возможных дальнейших санкциях ЕС против российского сельскохозяйственного сектора.
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Авторы обращения отметили, что СМИ сообщают о том, что в сезоне 2023/2024 Россия увеличила экспорт зерна, в частности, пшеницы, в Европейский союз.
Это, возможно, связано с обилием урожая в предыдущем году. В свете этой информации они обратились к немецкому правительству с вопросом о возможных дальнейших санкциях ЕС против российского сельскохозяйственного сектора.
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Артем Кузьмин