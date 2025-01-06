Сирийские власти объявили о беспрецедентном росте зарплат ​на сотни процентов

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Новые власти Сирии объявили о значительном повышении зарплат в государственном секторе. По словам министра финансов страны Мохаммеда Абазида, которые передает Reuters, выплаты увеличат на 400 процентов.
Мера направлена на стабилизацию экономики, пострадавшей в результате войны и санкций, и вступит в силу с февраля. Зарплаты за январь будут выплачены уже на этой неделе.
Ранее государственные служащие при президентстве Башара Асада получали около 25 долларов в месяц, что ставило их за черту бедности. По данным министра, новые шаги призваны экстренно улучшить экономическую ситуацию в стране, где бедность затрагивает большинство населения.
Ранее сообщалось, что новые власти Сирии в своих социальных сетях опубликовали фотографию по итогам недавнего визита в Дамаск министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и её французского коллеги Жана-Ноэля Барро. Однако изображение главы немецкого МИД на снимке оказалось заретушированным.
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«(Это) первый шаг к экстренному решению экономической ситуации в стране», — указал министр финансов.
Ранее государственные служащие при президентстве Башара Асада получали около 25 долларов в месяц, что ставило их за черту бедности. По данным министра, новые шаги призваны экстренно улучшить экономическую ситуацию в стране, где бедность затрагивает большинство населения.
Ранее сообщалось, что новые власти Сирии в своих социальных сетях опубликовали фотографию по итогам недавнего визита в Дамаск министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и её французского коллеги Жана-Ноэля Барро. Однако изображение главы немецкого МИД на снимке оказалось заретушированным.
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Мария Моисеева