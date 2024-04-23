В Германии предложили одобрить условия России на переговорах с Украиной

Фото: iStock/Diy1
Член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель предложил заморозить конфликт на Украине, поддержав условия РФ по мирным переговорам, сообщает «Лента.ру».
«Рассматривает ли федеральное правительство возможность содействия прекращению войны на Украине в форме «замораживания», в том числе посредством условия, при котором Украина не отвоюет всю свою территорию по состоянию до 24 февраля 2022 года и/или до 18 марта 2014 года?» — говорилось в парламентском запросе Вейеля.
На этот запрос ответил парламентский статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер. В ответном письме значилось, что формат и содержание мирных переговоров может устанавливать только правительство Украины. При этом в основе для справедливого мира лежит именно украинский мирный план.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но не с Россией, поскольку Москва их не хочет. Зеленский добавил, что инициатива по мирному урегулированию должна исходить со стороны Киева, который, по его мнению, хочет завершения конфликта «справедливым миром».
Читайте также:
Политолог Килинкаров объяснил, почему сейчас нельзя проводить переговоры по Украине
Путин высказался о возможных переговорах по Украине
Зеленский вновь допустил возможность мирных переговоров с Россией
Элина Позднякова