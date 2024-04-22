Зеленский вновь допустил возможность мирных переговоров с Россией

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Украинский президент Владимир Зеленский снова заговорил о возможности мирных переговоров с Россией. Этой темы он касается уже во второй раз за месяц.
В конце марта глава киевского режима впервые заговорил о вариантах мирного разрешения конфликта с Россией. Тогда он сказал, что переговоры могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. Теперь он вновь коснулся вопроса переговоров в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.
Комментируя возможные итоги мирного саммита по Украине, который планируется провести в Швейцарии 15-16 июня, Зеленский сообщил, что по итогам встречи будет подготовлен документ, работа над которым ведётся уже сейчас. В нём будет отражён взгляд на все вопросы и проблемы, а также пути их решения в том разрезе, как их видит Украина. Затем документ будет передан России для последующего обсуждения.
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