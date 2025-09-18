В одном из магазинов Германии появилась табличка «евреям вход воспрещен»

18 сентября 2025, 20:10

NDR: в одном из магазинов ФРГ появилась табличка «евреям вход воспрещен»

Фото: istockphoto/macky_ch

В витрине одного из магазинов в немецком Фленсбурге повесили плакат с антисемитской надписью, запретивший евреям посещать заведение. Об этом 18 сентября сообщило радио NDR.