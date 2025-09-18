В одном из магазинов Германии появилась табличка «евреям вход воспрещен»
В витрине одного из магазинов в немецком Фленсбурге повесили плакат с антисемитской надписью, запретивший евреям посещать заведение. Об этом 18 сентября сообщило радио NDR.
На плакате написали: «Евреям вход воспрещен! Ничего личного, никакого антисемитизма, просто терпеть вас не могу». По данным полиции, в среду вечером, 17 сентября, поступило несколько заявлений о возбуждении уголовного дела. Сейчас прокуратура ведет расследование.
Ранее, 5 января, в Германии неизвестные оставили свиную голову у памятника еврейским жителям города Апольда в Тюрингии — так называемому Дому Прагерa. Дом в прошлом принадлежал купцу (1888–1944), всю семью Прагер уничтожили нацисты.
Тогда полиция квалифицировала инцидент как подстрекательство к ненависти.
Читайте также: