ВСУ при отступлении из Курской области бросили часть боеприпасов НАТО

«РИА Новости»: боевики ВСУ бросили боеприпасы НАТО при отходе из Курской области
Украинские подразделения при отходе из Курской области не успели вывезти часть переданных ВСУ боеприпасов от стран НАТО. Об этом 21 сентября пишет РИА Новости.



Источник в силовых структурах подчеркнул, что изъятые боеприпасы — не устаревший хлам, а современные стандартные боевые единицы, которые в настоящее время широко применяются армиями стран НАТО. Их поставка на Украину, по его словам, означала передачу работоспособных боеприпасов, а не списанного оборудования.

Собеседник агентства добавил, что из-за стремительного отступления и потери логистики у украинских подразделений не было времени на организацию погрузки и эвакуацию тяжёлого снаряжения и ящиков с боеприпасами.

Ранее, 19 сентября, командир штурмового отряда с позывным «Бур» рассказал, что при отступлении из Серебрянского лесничества в ЛНР ВСУ бежали, оставив оружие и технику. По его словам, прорыв мотострелковых и штурмовых подразделений в боевые порядки противника позволил российским силам контролировать тылы ВСУ, в результате чего вражеские части, стоявшие на рубеже Серебрянского лесничества, оказались в окружении. Их позиции разгромили и уничтожили.

