ВСУ при отступлении из Курской области бросили часть боеприпасов НАТО

21 сентября 2025, 11:37

«РИА Новости»: боевики ВСУ бросили боеприпасы НАТО при отходе из Курской области

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские подразделения при отходе из Курской области не успели вывезти часть переданных ВСУ боеприпасов от стран НАТО. Об этом 21 сентября пишет РИА Новости.