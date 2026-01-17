В Германии призвали к бойкоту ЧМ-2026 по футболу в США

17 января 2026, 06:33

Немецкий политик Хардт призвал к бойкоту ЧМ-2026 по футболу в США из-за Трампа

Фото: iStock/Jakob Berg

Представитель парламентской фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт выступил с инициативой о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир запланирован в США, Канаде и Мексике.





В интервью изданию Die Welt Хардт объяснил, что инициатива может стать ответом на угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Однако отмена турнира должна рассматриваться лишь как крайняя мера, подчеркнул политик.



«Отмена турнира будет рассматриваться только в крайнем случае, чтобы привести президента Трампа в чувство в отношении гренландской проблемы», — сказал Хардт.