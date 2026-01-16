Журналист Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом
Журналист Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил корреспондент портала Punchbowl News Джейк Шерман на своей странице в социальной сети X.
По его словам, сейчас Карлсон находится в Западном крыле, где ожидает встречи с американским президентом. Беседа состоится на фоне неоднократной критики журналистом внешней политики, проводимой Трампом.
В частности, его замечания касались вовлечения Вашингтона в международные конфликты. Например, он называл поддержку Украины со стороны США «прокси-войной» с Россией. Также он предупреждал о катастрофических последствиях, к которым приведет любое военное вмешательство против Ирана.
