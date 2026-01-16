Журналист Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

16 января 2026, 21:59

Punchbowl News: Такер Карлсон ожидает в Белом доме встречи с Трампом

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров)

Журналист Такер Карлсон прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил корреспондент портала Punchbowl News Джейк Шерман на своей странице в социальной сети X.