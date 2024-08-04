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Премьер-министр федеральной земли Бранденбург в ФРГ Дитмар Войдке выступил за немедленное прекращение конфликта на Украине и начало переговоров с Россией, сообщает издание Tagesspiegel.
Выступая на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ), он подчеркнул, что ситуация должна быть урегулирована дипломатическим путем как можно скорее.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что прекращение вооруженного конфликта является основной потребностью Украины. По его словам, окончание должно быть достигнуто на справедливых условиях и как можно скорее.
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«В Европе идет война два с половиной года. И я ожидаю, что правительство ФРГ приложит все возможные дипломатические усилия быстрее», – заявил политик.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что прекращение вооруженного конфликта является основной потребностью Украины. По его словам, окончание должно быть достигнуто на справедливых условиях и как можно скорее.
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Александр Климов