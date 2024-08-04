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В Германии призвали к скорейшему прекращению конфликта на Украине и переговорам с Россией

Премьер Бранденбурга Войдке призвал к окончанию конфликта на Украине
04 августа 2024, 23:07
Фото: istockphoto/bluejayphoto

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Премьер-министр федеральной земли Бранденбург в ФРГ Дитмар Войдке выступил за немедленное прекращение конфликта на Украине и начало переговоров с Россией, сообщает издание Tagesspiegel.
Выступая на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ), он подчеркнул, что ситуация должна быть урегулирована дипломатическим путем как можно скорее.

«В Европе идет война два с половиной года. И я ожидаю, что правительство ФРГ приложит все возможные дипломатические усилия быстрее», – заявил политик.



Ранее Владимир Зеленский заявил, что прекращение вооруженного конфликта является основной потребностью Украины. По его словам, окончание должно быть достигнуто на справедливых условиях и как можно скорее.

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Иран отказался смягчать реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС
04 августа 2024, 22:43

Фото: iStock/Zeferli

Власти Ирана отказались смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Страна по прежнему намерена нанести удар по Израилю, пишет газета The Wall Street Journal.
США и ряд арабских государств пытались добиться от Ирана смягчения его реакции на убийство политика. Власти страны категорически отказались от такого предложения и заявили, что им абсолютно всё равно, спровоцируют ли их действия полномасштабную войну.

Соединённые Штаты дали понять, что Иран сможет улучшить свои взаимодействия с западными странами только при условии, что проявит сдержанность. Однако и это не заставило новоизбранного президента страны Масуда Пезешкиана изменить своё решение.

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#иран
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#конфликт
#убийство
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Израиль готовится к вероятной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»
04 августа 2024, 22:31

Фото: iStock/barbaraaaa

Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны ливанского движения «Хезболлах» после убийства его командира Фуада Шукра и Ирана после убийства командира главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает телеканал NBX News.
Ранее лидер «Хезболлах» Хасан Насралла заявлял, что движение переходит на новый уровень борьбы с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) после удара вблизи Бейрута, когда погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр.

Также о переходе на иной уровень конфликта сообщал Иран. Это произошло после удара израильских войск по окрестностям Тегерана. Снаряд попал в резиденцию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, который скончался на месте.

Израиль в свою очередь не берёт на себя ответственность за произошедшие убийства.

Теперь власти страны готовятся к атакам со стороны этих государств, которые, предполагается, будут длиться несколько дней.

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#израиль
#иран
#атака
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«Пусть оглядываются по сторонам»: Медведев назвал предателями выданных за границу россиян
Медведев назвал предателями выданных за границу в результате обмена россиян
04 августа 2024, 20:55

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предателями родины тех россиян, которые покинули страну в рамках обмена заключёнными между РФ и странами Запада. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что Россия отдала Западу две категории заключённых. Первые – это иностранные граждане, совершившие уголовные преступления и осуждённые за шпионаж. А вторые – это граждане России, цель которых всеми способами разрушить свою страну.

Медведев подчеркнул, что эти россияне представляют угрозу существованию нынешней России. Именно по этой причине Запад так охотно принимает их к себе, понимая, что они – последняя надежда на развал страны.

В заключение зампред Совбеза призвал отпущенным на свободу не забывать о бренности своего существования и оглядываться по сторонам.

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Пентагон перебросит истребители F-22 для сдерживания атаки Ирана на Израиль
Air&Space Forces: США перебросят истребители F-22 из-за угроз Ирана Израилю
04 августа 2024, 20:26

Фото: iStock/yucelyilmaz

Пентагон в скором времени перебросит на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-22 Raptor, которые остаются малозаметными для радаров. Это необходимо для сдерживания Ирана, готовящего удар по Израилю, сообщает издание Air & Space Forces Magazine.
Также Соединённые Штаты приняли решение отправить в регион ещё больше крейсеров и эсминцев (ранее в регионе уже разворачивали военную технику), которые способны отражать атаки баллистических ракет и усиливать возможности ракет класса «земля – воздух».

Все эти действия необходимы для того, чтобы сдержать готовящуюся атаку Ирана на Израиль, а также укрепить силы Соединённых Штатов в данном регионе после убийства лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по его резиденции в Тегеране.

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#сша
#израиль
#иран
#истребитель
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Замминистра экономики сектора Газа погиб при ударе авиации Израиля
04 августа 2024, 19:57

Фото: iStock/e-crow

Замминистра национальной экономики сектора Газа Абдель Фаттах аз-Зарии погиб во время бомбардировки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявило управление анклава по работе со СМИ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что чиновник погиб в результате прямого удара израильской авиации.

В управлении назвали убитого Абделя Фаттах аз-Зарию человеком, который был предан своему делу и посвятил жизнь служению народу Палестины.

При этом не отмечается, где конкретно погиб политик.

По данным портала Quds, аффилированного с палестинским движением ХАМАС, это произошло в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа.

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#израиль
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#сектор газа
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#цахал
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Кадыров высказался о состоянии своего здоровья
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров
04 августа 2024, 19:33

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров, и проходит обследования каждый квартал. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о вбросах западных СМИ о его болезнях и подготовке преемника.
Он рассказал, что соблюдает все религиозные нормативы, правильно питается и занимается физкультурой по утрам. В последнее время глава республики редко занимается её внутренними делами, отдав большую часть дел правительству региона. Однако он прилагает много усилий в рамках СВО: республика потратила на нужды фронта уже 32 млрд рублей и обучила 45 тысяч военных.

Также, говоря о последнем посещении врача, глава республики указал лишь на пониженное содержание витамина D в крови, которое было зафиксировано после анализа. Остальные показатели в норме.

После этого Кадыров прямо перед камерами отжался порядка 30 раз подчеркнув, что не обращает внимания на новости из западной прессы о состоянии своего здоровья.

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#рамзан кадыров
#чечня
#здоровье
#новости
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В Госдуме отреагировали на прибытие F-16 на территорию Украины
Депутат Чепа: прибытие F-16 на Украину станет проверкой для российских ПВО
04 августа 2024, 19:31

Фото: iStock/TebNad

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал прибытие американских истребителей на территорию Украины. В беседе с изданием «Лента.ру» он сообщил, что это станет проверкой для отечественных систем ПВО.
По его словам, российская противовоздушная оборона всегда готовилась к отражению определенных объектов, в том числе истребителей F-16.

Чепа выразил уверенность в том, что американская сторона, поставляющая подобное вооружение Киеву, будет недовольна тем, как ВСУ будут терпеть поражение не только от систем ПВО, но и от самолетов Су-57 и других.

«У нас есть очень эффективные ракеты «воздух-воздух», они гораздо эффективнее тех, что могут использовать F-16», — отметил депутат.
Прежде прибытие партии американских боевых самолетов на Украину подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Кроме того, в Сети появились кадры, на которых виден полет F-16 в районе Одессы.

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#оборона
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#воздух
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#владимир зеленский
#всу
#ракеты
#пво
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Депутат Ардастани предположил, что Иран обзавёлся ядерным оружием
04 августа 2024, 18:32

Фото: iStock/Gerasimov174

Иран, вероятно, произвёл ядерное оружие. Такое заявление сделал депутат иранского парламента, экс-член парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике Ахмад Ардастани, слова которого приводит местное издание Khabar-e Online.
Политик заявил, что на это указывает «уверенность», с которой власти страны организовали атаку на Израиль и американскую базу в Ираке.

Ардастани подчеркнул, что полной уверенности в том, что Иран смог произвести ядерное оружие пока нет. Однако ученые не раз заявляли, что вплотную подошли к завершению разработки.

В связи с этим, правительства США и стран Евросоюза настаивают на постоянном контроле со стороны МАГАТЭ ядерной деятельности в Ирана, в первую очередь предоставления страной всех своих атомных объектов инспекторам Международного агентства по атомной энергии.

Заявления иранских политиков о необходимости внесения изменений в ядерную доктрину Ирана являются, по словам Ардастани, только прелюдией к достижению самого ядерного оружия. Таким образом, власти страны не хотят лишний раз заявлять об этом, чтобы не пугать мировое сообщество.

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#иран
#ядерное оружие
#конфликт
#израиль
#ирак
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«Он никто»: Кадыров отказался считать Зеленского мужчиной из-за его поступков
Кадыров: Зеленский не мужчина, у него нет достойных качеств, чтобы застрелиться
04 августа 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что украинский лидер Владимир Зеленский не мужчина, так как у него нет достойных качеств для того, чтобы застрелиться.
По словам чеченского лидера, Зеленскому следовало внимательнее посмотреть, что он делает с простыми людьми, «забрасывая их в мясорубку». Кадыров отметил, что слушая своих западных союзников, предводитель киевского режима массово убивает граждан Украины.

Глава Чечни добавил, что Зеленскому нужно «встать на колени и просить прощение у украинского народа», а потом у РФ.

Ранее Кадыров в стихах высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее читайте в материале редакции «Радио 1».

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