Зеленский заявил о критической ситуации для ВСУ на одном направлении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут «неизменно самые жесткие бои» на покровском направлении. В своем Telegram-канале глава государства сообщил, что получил доклад от командующего ВСУ Александра Сырского о критическом положении армии.
Как отметил украинский лидер, военные на покровском направлении «держат основу обороны и на всем востоке».
Ранее Сырский заявил, что сложная ситуация для Киева сложилась на северском направлении. Он отметил, что российские войска активно применяют артиллерию и проводят атаки на этом направлении.
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