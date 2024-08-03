Главная потребность Украины сводится к прекращению конфликта, сообщил в ежедневном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, конфликт должен завершиться на справедливых условиях и как можно скорее.
Ранее президент Украины заявил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года – военным путем.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее президент Украины заявил, что Киев готов отказаться от своей цели – возвращения к границам 1991 года – военным путем.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов