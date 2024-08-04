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В Германии призвали к созданию оборонительного союза Европы и России

04 августа 2024, 04:30
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр немецкой земли Тюрингия Бодо намело призвал к созданию европейско-российского оборонного союза, сообщает РИА Новости.
«Нам нужен европейский мирный порядок, который включает Россию», – отметил политик.

По мнению Ламерова, все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и создать оборонный союз.



Ранее немецкий политик, депутат Бундестага от политической партии BSW («Союз» Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт заявила, что Европа должна прекратить конфликт с Россией.

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#германия
#партия
#россия
#конфликт
Ватикан высказал о неоднозначных сценах с открытия Олимпиада
Ватикан заявил о разочаровании сценам с открытия Олимпиады
04 августа 2024, 03:22

Фото: iStock/AlexandreFagundes

В официальном заявлении Ватикан выразил свое разочарование некоторыми сценами, произошедшими на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Как сообщает ТАСС, Ватикан дал понять, что ставит под сомнение не свободу слова и самовыражения, а уважение к другим.
«Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами. На таком престижном событии, которое объединяет общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения», – говорится в обращении.

Церемония открытия ОИ-24 состоялась 26 июля, во время нее на сцене была показана провокационная пародия на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Это вызвало широкую критику в адрес организаторов и артистов.

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#олимпиада 2024
#ватикан
#заявление
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Трамп поздравил Путина великолепной сделкой»
04 августа 2024, 02:24

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина со сделкой по обмену политзаключенными, передает информационное агентство ТАСС.
«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», – заявил бывший американский лидер.

В то же время, по мнению политика, соглашение было ужасным для США.

«Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», – заявил он.

Ранее Россия и страны Запада организовали крупнейший за последние годы обмен заключенными. В список вошли 24 человека, восемь из них– россияне.

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#россия
#сша
#дональд трамп
#владимир путин
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Ким Чен Ын высказался о Южной Корее
Лидер КНДР Ким Чен Ын: Южная Корея является неизменным врагом
04 августа 2024, 02:07

Фото: сайт Кремля

Президент Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын назвал Южную Корею своим неизменным врагом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Политик обвинил южнокорейские СМИ в попытках преувеличить масштабы ущерба, причиненного проливными дождями в Северной Корее. В Южной Корее Министерство объединения и Красный Крест заявили о готовности оказать гуманитарную помощь Северной Корее, но Пхеньян не отреагировал. Сеул заявил, что ущерб от наводнения в Северной Корее значителен.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе КНДР Ким Чен Ыну в связи с трагическими последствиями наводнений в Северной Корее.

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#кндр
#россия
#южная корея
#ким чен ын
#владимир путин
#наводнение
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«Хезболла» обстреляла Израиль 50 ракетами
04 августа 2024, 01:50

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Шиитская организация «Хезболла» нанесла масштабный ракетный удар по израильским поселениям в Верхней Галилее, передает телеканал Al Mayadeen.
По данным телеканала, шиитские бойцы выпустили более 50 снарядов из нескольких ракетных установок. В 15 израильских поселениях прозвучали сирены воздушной тревоги.

Израильские средства ПВО отразили атаку. Сообщения о падении снарядов поступили из Бейт-Гиллеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.

Ранее газета Jerusalem Post сообщила, что Иран вместе с «Хезболлой» планируют напасть на Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.

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#израиль
#пво
#воздушная тревога
#иран
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Пчелы стали виновниками пожара в российском регионе
МЧС: в селе Марфинка произошел подар по вине пчле
04 августа 2024, 01:08

Фото: iStock/grafoto

В селе в поселке Марфинка Ростовской области вспыхнул пожар, вызванный пчелами, сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.
Инцидент произошел 26 июля, когда 47-летняя женщина решила успокоить пчел. Для этого она разожгла дрова на газовой плите. Угли перекинулись на огород женщины, сад загорелся. Жители микрорайона не смогли самостоятельно потушить пожар и вызвали на помощь МЧС.

«Огнеборцы ведомства потушили пожар на 94 квадратных метрах. Сгорели две хозпостройки и гараж, еще пострадали два улья», – рассказали в МЧС.

Ранее пожар произошел в заброшенной исторической крепости на берегу Финского залива под Кронштадтом.

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#ростовская область
#россия
#мчс
#пожар
#пчёлы
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Стала известна дата атаки Ирана на Израиль
JP: Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа
04 августа 2024, 00:26

Фото: iStock/Zeferli

Иран планирует нанести удары по Израилю 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа, сообщила газета The Jerusalem Post (JP).
Отмечается, что нападение будет осуществлено совместно с движением «Хезболла». Другие подробности не приводятся, но JP подчеркивает, что западные спецслужбы располагают доказательствами того, что атака состоится в день траура.

Политический руководитель ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране в ночь на 31 июля. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в его организации «сионистов».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал суровое наказание после убийства Хании.

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#хамас
#израиль
#атака
#иран
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ЦАХАЛ уничтожил центр управления ХАМАС на севере сектора Газа
03 августа 2024, 23:48

Фото: iStock/e-crow

Израильские ВВС атаковали центр оперативного управления, производства и хранения оружия, принадлежащий палестинской боевой организации ХАМАС, на севере сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Отмечается, что бъект, который ранее подвергся нападению, «был известен как школьный комплекс Хамама». Ранее на его территории «обучали террористов», а также «планировали и осуществляли атаки» против Израиля и израильской армии.

До этого Белый дом выразил надежду на прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Советник Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты хотят прекращения огня даже после нападения на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

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#хамас
#сектор газа
#израиль
#цахал
#удар
#сша
#джон кирби
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В ХАМАС признали атаку на Израиль 7 октября ошибкой
Журналист Дарагмех: ХАМАС признали атаку на Израиль 7 октября ошибкой
03 августа 2024, 23:33

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Палестинская организация ХАМАС осознала, что нападение на Израиль 7 октября 2023 года было ошибкой, заявил изданию The Economist журналист Мухаммад Дарагмех, располагающий источниками в данном движении.
«Лидеры ХАМАС понимают, что 7 октября было просчетом», – сообщил палестинский репортер.

Журнал отмечает, что заявление было сделано вскоре после убийства политического директора ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля.

Ранее Египет и Катар заявил о прекращении переговоров с Израилем в связи с гибелью ​Хании.

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#хамас
#израиль
#египет
#катар
#убийство
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Великобритания и США призвали своих граждан покинуть Ливан
03 августа 2024, 23:28

Фото: istockphoto/melis82

Посольства США и Великобритании призвали своих граждан покинуть Ливан, сообщается на сайтах соответствующих дипломатических миссий.
Граждан США, решивших не покидать Ливан, призвали «подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться в течение длительного периода времени».

Посольство Великобритании также посоветовало своим гражданам покинуть Ливан, пока доступны гражданские рейсы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об эвакуации 30 украинских граждан из Ливана.

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