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Премьер-министр немецкой земли Тюрингия Бодо намело призвал к созданию европейско-российского оборонного союза, сообщает РИА Новости.
«Нам нужен европейский мирный порядок, который включает Россию», – отметил политик.
По мнению Ламерова, все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и создать оборонный союз.
Ранее немецкий политик, депутат Бундестага от политической партии BSW («Союз» Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт заявила, что Европа должна прекратить конфликт с Россией.
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Александр Климов