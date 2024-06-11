Стало известно, отправит ли Германия своих инструкторов на Украину

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Германия не собирается отправлять своих инструкторов на Украину для обучения ВСУ. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
«Как вы знаете, мы приняли решение оказывать поддержку касательно подготовки (ВСУ — ред.) на собственной территории. В этом решении ничего не меняется», — сказал Шольц.Таким образом Германия продолжит обучать военных ВСУ только на территории своей страны.
Ранее Шольц начал призывать страны-партнеры оказать поддержку Украине для усиления ее системы противовоздушной обороны. Он также объявил о планах ФРГ по передаче Украине новых комплексов ПВО, включая зенитные ракетные системы Patriot, IRIS-T, а также самоходные зенитные установки Gepard, артиллерийские боеприпасы.
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Элина Позднякова