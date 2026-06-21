В Германии призвали лишить пособий украинских беженцев

21 июня 2026, 06:39

Премьер Баварии Зёдер призвал сократить пособия для украинских беженцев

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Премьер‑министр Баварии Маркус Зёдер выступил с инициативой пересмотреть систему социальных выплат для украинцев в Германии. В частности, он предложил сократить объём так называемых гражданских пособий (Bürgergeld) и нарастить темпы депортаций, пишет Bild.





Зёдер подчеркнул, что подобные изменения могут стать важным источником финансирования для запланированной комплексной реформы подоходного налога. Её цель — облегчить налоговое бремя для представителей среднего и нижнего классов населения. Обсуждение этой реформы ведётся в рамках правящей коалиции Германии уже несколько месяцев, а её внедрение намечено на период с конца 2026 до начала 2027 года.



«Изменение правовой базы должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали пособия Bürgergeld за счет базового дохода [немецких налогоплательщиков]», — заявил Зёдер.