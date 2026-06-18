Зеленский хотел поцеловать в губы Мелони на саммите G7
Владимир Зеленский попытался поцеловать в губы премьер-министра Италии Джорджу Мелони во время приветствия на саммите G7. Об этом проинформировал РЕН ТВ.
Запись неловкой ситуации быстро распространилась в социальных сетях. На кадрах видно, как Зеленский, стоя рядом с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заметил приближающуюся Мелони и резко развернулся к ней.
Когда итальянский премьер подошла к Зеленскому, она аккуратно обняла его и намеревалась приветствовать поцелуем в щеку. Однако глава киевского режима дважды попытался наклониться к её губам.
Мелони, вероятно, почувствовав неловкость, стала избегать зрительного контакта с украинским коллегой. Вскоре она поспешила уйти с места встречи.
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