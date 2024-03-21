В Германии призвали противников мира готовиться отправить своих детей на Украину

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Те, кто настаивает на продолжении украинского конфликта, должны быть готовыми отправить туда своих детей. Так считает восточногерманский писатель Инго Шульце. Его словам передает издание Stern.
«Мы с такой легкостью говорим, что Украина должна продолжать воевать. Но каждый, кто так говорит, в конечном итоге должен быть готов отправить на войну и своих собственных детей», — заявил Шульце.
По его словам, сейчас ситуация на Украине достигла худшей точки. Он считает, что обязательно должна быть перспектива посадить стороны за стол переговоров.
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Элина Позднякова