В Германии призвали создать оборонительный союз Европы и России

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Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов выступил с призывом создать европейский оборонительный союз с Россией. Об этом сообщает Funke.
Он выразил убеждение в том, что необходимо заключить соглашение, в котором будут закреплены положения о ненападении стран-участниц такого договора.
Премьер-министр уточнил, что оборонительный союз, куда должна входить Россия, будет призван разрешать конфликты на европейском континенте.
Ранее сообщалось, что в Германии приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о недопустимости размещения дальнобойных американских ракет на территории страны. Однако Бундестаг продолжает настаивать на установлении такого вида вооружения, объясняя это якобы нарастающими угрозами со стороны РФ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Премьер-министр уточнил, что оборонительный союз, куда должна входить Россия, будет призван разрешать конфликты на европейском континенте.
Ранее сообщалось, что в Германии приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о недопустимости размещения дальнобойных американских ракет на территории страны. Однако Бундестаг продолжает настаивать на установлении такого вида вооружения, объясняя это якобы нарастающими угрозами со стороны РФ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова