В Германии призвали в случае войны использовать женщин и пенсионеров на свои нужды
Германия в случае военного конфликта может столкнуться с острой нехваткой до 400 000 водителей грузовиков. Такую оценку дал глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт, призвав привлечь в отрасль женщин и пенсионеров. Об этом пишет немецкая газета Bild.
Критичность ситуации объясняется зависимостью Бундесвера и гражданского снабжения от грузоперевозок в ЧС. На данный момент Германии уже не хватает около 100 тысяч водителей категории C. В случае начала военного конфликта Энгельхардт уверен, что эта цифра подскочит до 400 тысяч.
Он предложил срочные меры для решения проблемы: привлечение в сферу сотен тысяч женщин через создание безопасных парковок и спецтехники с душевыми/туалетами и кухней, а также возврат на работу пенсионеров с отменой требования о подтверждении квалификации каждые пять лет.
«Нам нужно больше женщин-водителей за рулем. (...) Каждый, кто умеет водить, должен располагать правом водить», — заявил он.Энгельхардт также выступил за признание в ФРГ водительских прав из стран вроде Молдавии и Узбекистана без дополнительного обучения в Германии, которое требуется проходить на данный момент.