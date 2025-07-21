В Германии призвали в случае войны использовать женщин и пенсионеров на свои нужды

21 июля 2025, 23:35

Bild: в ФРГ захотели призывать водителями женщин и пенсионеров в случае войны

Фото: iStock/DuxX

Германия в случае военного конфликта может столкнуться с острой нехваткой до 400 000 водителей грузовиков. Такую оценку дал глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт, призвав привлечь в отрасль женщин и пенсионеров. Об этом пишет немецкая газета Bild.





Критичность ситуации объясняется зависимостью Бундесвера и гражданского снабжения от грузоперевозок в ЧС. На данный момент Германии уже не хватает около 100 тысяч водителей категории C. В случае начала военного конфликта Энгельхардт уверен, что эта цифра подскочит до 400 тысяч.



Он предложил срочные меры для решения проблемы: привлечение в сферу сотен тысяч женщин через создание безопасных парковок и спецтехники с душевыми/туалетами и кухней, а также возврат на работу пенсионеров с отменой требования о подтверждении квалификации каждые пять лет.





«Нам нужно больше женщин-водителей за рулем. (...) Каждый, кто умеет водить, должен располагать правом водить», — заявил он.