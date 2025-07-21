«Сиганула обдолбанная»: В исповедь изувеченной в Дубае Марии Ковальчук никто не верит

21 июля 2025, 22:58

В слова Марии Ковальчук о жестоком зверстве, произошедшем с ней, никто не верит

Мария Ковальчук (Фото: Instagram* @ae3marylu)

20-летняя модель Мария Ковальчук, которая оказалась в инвалидном кресле после загадочного нападения, рассказала, что с ней произошло. Однако в душещипательную историю никто не поверил. Комментарии зрителей, которые посмотрели интервью Ковальчук приводит Экспресс-газета.





Мария продолжает называть Дубай хлебосольной арабской страной. После просмотра её интервью многие пришли к выводу, что эскортнице заплатили, чтобы не раздувать скандал.



Рассказанная Ковальчук версия всех событий, приключившихся с ней, не только вызывает кучу вопросов, но и заставляет усомниться в её откровениях. При этом Мария предусмотрительно умалчивает о своём увлечении запрещенными веществами.

«Одно вранье. А за чей счет она лечилась?», «Дубай ну весь в камерах, а она вдруг побежала на стройку», «Либо сама сиганула обдолбанная, либо её вывезли из отеля по-тихому», — гласят комментарии.