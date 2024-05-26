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Идею защищать часть украинского воздушного пространства с натовских границ поддержал депутат Бундестага Германии Родерих Кизеветтер.
«Коалиция желающих стран могла бы распространить действие своей ПВО на полосу в 70-100 километров на западе Украины», – сказал Кизеветтер изданию Neue Osnabrücker Zeitung.По мнению парламентария, «это снизило бы нагрузку на ВСУ на этом участке». Перед этим несколько депутатов Бундестага предлагали сбивать ракеты России над Украиной с натовских границ.
По их мнению, благодаря западным системам ПВО, которые установлены на границах Словакии, Румынии, Польши и Венгрии, можно было бы создать так называемую «безопасную зону глубиной до 70 км».
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада и ЕС начали поставлять боевикам ВСУ вооружения и вести против РФ недружественную политику.
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Никита Кротов