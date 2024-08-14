В Германии раскрыли связь расследования подрывов на СП с поддержкой Украины

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Расследование терактов на нитках газопровода «Северный поток» не влияет на поддержку Берлином Киева. Об этом сообщил в рамках брифинга представитель германского кабмина Вольфганг Бюхнер.
«Это две разные вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу», — сказал политик.Ранее генпрокуратура ФРГ дала ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в теракте на «Северном потоке» в сентябре 2022 года. По данным журналистов, причастны к подрывам три гражданина украинской республики. Известно, что они инструкторы по дайвингу.
Немецкие СМИ писали, что генпрокуратура выдала ордер на некоего Владимира Ц. По предварительным данным, одной из подозреваемых, возможно, является женщина.
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Никита Кротов