Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден сделал значительные уступки Германии в вопросе строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом стало известно благодаря секретным документам, предоставленным министерством экономики ФРГ газете Süddeutsche Zeitung (SZ) по решению суда.
В публикации было обнародовано множество документов, связанных с контактами Германии и США по поводу газопровода. Сообщается, что предыдущий президент США Дональд Трамп решительно выступал против «Северного потока-2» и ввел санкции для его остановки.
Однако, согласно депеше, направленной немецким посольством в Вашингтоне в Берлин, Байден пошел на крупные уступки правительству Германии.
Летом 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель отправила в США высокопоставленных чиновников, которые вместе с американскими коллегами согласовали резолюцию. В соответствии с этим документом, Берлин по настоянию Вашингтона обязался предотвратить использование Россией энергоносителей в качестве политического инструмента.
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Однако, согласно депеше, направленной немецким посольством в Вашингтоне в Берлин, Байден пошел на крупные уступки правительству Германии.
Летом 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель отправила в США высокопоставленных чиновников, которые вместе с американскими коллегами согласовали резолюцию. В соответствии с этим документом, Берлин по настоянию Вашингтона обязался предотвратить использование Россией энергоносителей в качестве политического инструмента.
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Артем Кузьмин