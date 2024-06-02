Владимир Зеленский сталкивается с серьёзными проблемами из-за прекращения его легитимности. Такое заявление сделал американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он убеждён, что в настоящее время в политической сфере Украины не всё так однозначно. Во-первых, президент больше не легитимен, во-вторых, растёт недовольство ведением боевых действий.
Миршаймер подчеркнул, что не знает, имеется ли возможный кандидат на замену Зеленскому, но в том, что у него большие проблемы нет сомнений.
Профессор добавил, что у населения страны практически полностью пропал энтузиазм по вопросу конфликта. На это указывает тот факт, что мужчин любого возраста насильно отлавливают для отправки на фронт.
В заключение Миршаймер добавил, что российская армия имеет заметное превосходство, которое растёт еженедельно. В связи с этим, следует ожидать, что ВСУ летом или осенью развалятся.
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Миршаймер подчеркнул, что не знает, имеется ли возможный кандидат на замену Зеленскому, но в том, что у него большие проблемы нет сомнений.
Профессор добавил, что у населения страны практически полностью пропал энтузиазм по вопросу конфликта. На это указывает тот факт, что мужчин любого возраста насильно отлавливают для отправки на фронт.
В заключение Миршаймер добавил, что российская армия имеет заметное превосходство, которое растёт еженедельно. В связи с этим, следует ожидать, что ВСУ летом или осенью развалятся.
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Анастасия Чинкова