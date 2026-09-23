«Нам пытались помешать»: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

23 сентября 2026, 16:19

Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в выборах. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.





Он отметил, что голосование проходило на фоне попыток помешать его проведению.





«Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», — сказал глава государства.