«Нам пытались помешать»: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах
Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах
Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в выборах. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства, передает ТАСС.
Он отметил, что голосование проходило на фоне попыток помешать его проведению.
«Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании», — сказал глава государства.По словам Путина, противник предпринимал попытки сорвать выборы. В качестве примера он привёл атаки на российские регионы и попытки прорваться через систему ПВО Москвы.
При этом президент отметил, что граждане пришли на избирательные участки и приняли участие в голосовании несмотря на возникшие угрозы и препятствия.
Выборы депутатов Госдумы проходили в России с 18 по 20 сентября. В ряде регионов в эти дни сообщалось об атаках на избирательную и цифровую инфраструктуру.