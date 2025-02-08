Зеленский заявил о готовности заключить «взаимовыгодную» сделку с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности Киева заключить сделку с США, предложив взаимовыгодное сотрудничество в разработке украинских месторождений полезных ископаемых и использование подземных газовых хранилищ страны. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
«Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за», — сказал президент Украины.Ключевым условием любой договорённости Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины.
По словам Зеленского, приоритет в проектах по совместной работе должен оставаться за американскими партнёрами, учитывая их масштабную поддержку. Однако Киев не хочет просто отдавать США полезные ископаемые страны — рассматривается лишь «взаимовыгодное сотрудничество».
Зеленский также подтвердил, что Украина рассматривает возможность хранения американского сжиженного газа (СПГ) в своих ПХГ с перспективой стать хабом для поставок в Европу.
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Мария Моисеева