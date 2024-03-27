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По меньшей мере два гражданина Великобритании принимают участие в спецоперации на стороне российских сил. Об этом пишет газета Mirror.
«Это Бен Стимсон и Эйден Миннис», — называет издание их имена.
Ранее Миннис сообщал газете, что служит сапёром в ВС РФ.
Однако в статье нет ни слова о британских наемниках, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее сообщалось, что наемник из Великобритании Эйден Аслин, ранее приговоренный к смертной казни в ДНР, вернулся в зону специальной военной операции и участвует в боевых действиях на стороне киевского режима.
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