Шведские наёмники принимают участие в боях на стороне ВСУ

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В МИД России сообщили, что шведские наёмники принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, передаёт РИА Новости.
«Попытки внешнеполитического ведомства Швеции неуклюже легитимизировать подобных "солдат удачи" и таким образом фактически подстрекать к поездкам в "горячую зону" еще большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных», — заявили в МИД.
При этом в ведомстве уточнили, что на сайте посольства Украины в Швеции нет ссылки на украинский иностранный легион. Однако шведов вербуют по другим каналам.
В МИД напомнили, что власти зарубежных стран должны нести ответственность за их судьбы иностранных наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.
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Элина Позднякова