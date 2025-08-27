«Теряет позицию жертвы»: Европа призвала Украину «платить по счетам»
Lidovky: Украина в глазах европейских лидеров теряет образ жертвы
Чешское издание Lidovky пишет о смене восприятия Украины в некоторых странах Европы.
По мнению авторов статьи, Украина постепенно теряет в глазах западных партнёров образ пострадавшей стороны, который позволял ей получать помощь без встречных обязательств.
«Украина теряет позицию исключительно жертвы. Жертвы, с которой страны Запада поступают гуманно и передают дары», — указывают авторы статьи.В материале утверждается, что теперь от Киева ожидают начала «платить по счетам». В качестве примера приводится ситуация с Польшей, президент которой заблокировал закон о помощи Украине. Этим решением было приостановлено финансирование работы более 30 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, переданных Украине.
Ранее эксперт назвал имя гаранта безопасности Украины.