В Германии высказались о предупреждении Путина густонаселенным странам НАТО

Фото: сайт Кремля
Предупреждение главы государства Владимира Путина о том, что маленькие и густонаселенные страны североатлантического альянса должны быть осторожнее, является блефом. Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на немецкого отставного генерала Клауса Виттмана.
«Эти угрозы не должны нас впечатлять, когда он [Путин] сейчас говорит о небольших густонаселенных странах НАТО. Это действительно было бы полным абсурдом, если бы он не достиг своих целей на Украине (...), а начал бы войну со странами НАТО», – сказал Виттман.
Со слов немецкого офицера, ядерные угрозы РФ являются пустыми, потому что иначе Москва лишится поддержки Пекина.
До этого президент России Владимир Путин высказался о призывах стран блока НАТО разрешить Украине бить по России. Российский лидер порекомендовал представителям маленьких европейских стран «отдавать себе отчет, с чем они играют».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что киевский режим уже может бить по российским военным объектам западным дальнобойным оружием. По словам Столтенберга, ряд натовских стран изначально не выступали против подобных мер.
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Никита Кротов