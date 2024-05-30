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В Германии высказались о предупреждении Путина густонаселенным странам НАТО

Генерал Виттман назвал предупреждения Путина густонаселенным странам НАТО блефом
30 мая 2024, 15:15
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Предупреждение главы государства Владимира Путина о том, что маленькие и густонаселенные страны североатлантического альянса должны быть осторожнее, является блефом. Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на немецкого отставного генерала Клауса Виттмана.
«Эти угрозы не должны нас впечатлять, когда он [Путин] сейчас говорит о небольших густонаселенных странах НАТО. Это действительно было бы полным абсурдом, если бы он не достиг своих целей на Украине (...), а начал бы войну со странами НАТО», – сказал Виттман.

Со слов немецкого офицера, ядерные угрозы РФ являются пустыми, потому что иначе Москва лишится поддержки Пекина.



До этого президент России Владимир Путин высказался о призывах стран блока НАТО разрешить Украине бить по России. Российский лидер порекомендовал представителям маленьких европейских стран «отдавать себе отчет, с чем они играют».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что киевский режим уже может бить по российским военным объектам западным дальнобойным оружием. По словам Столтенберга, ряд натовских стран изначально не выступали против подобных мер.

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#ядерное оружие
Захарова: Россия рассматривает Зеленского как «главаря киевского режима»
30 мая 2024, 15:27

Фото: сайт МИД РФ

Россия рассматривает бывшего президента Украины Владимира Зеленского как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая. Ранее отмечалось, что конституцией Украины предусмотрено продление полномочий парламента, но не президента. По словам президента России Владимира Путина, Украине надо бы провести выборы, но отменить для этого закон о военном положении.

Владимир Зеленский был президентом Незалежной с 2019 года. Одним из его обещаний было прекратить конфликт в Донбассе и наладить отношения с Россией. Однако свои обещания политик не выполнил, да и в целом был противоречив в своих заявлениях.

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#украина
#владимир зеленский
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Андрей Ургант о Заворотнюк: Она была знаковой фигурой в искусстве
30 мая 2024, 15:16

Фото: iStock/Анна Сергеева

Актёр театра и кино Андрей Ургант заявил о большой потере в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк.
Он добавил, что артистка была знаковой фигурой в искусстве.

«Мы с ней снимались вместе. Она играла девушку, в которую влюбился взрослый мужчина, сходил по ней с ума. Могу сказать только одно — она была знаковой фигурой в искусстве. В нее была влюблена половина мужского населения страны, и абсолютно заслуженно», — поделился в беседе с «Известиями» Ургант.

Он отметил, что работать с ней было легко и приятно, она была настоящим профессионалом и очень красивой женщиной.

Актриса Екатерина Дубакина, снимавшаяся в популярном сериале «Моя прекрасная няня», также поделилась воспоминаниями об актрисе.

«Она стала, наверное, самой популярной актрисой. Я помню и наклейки с ней везде, и плакаты. Она никогда не показывала усталости, хотя, конечно, у неё были тяжёлые нагрузки. Смена могла длиться дольше 12 часов, а у Насти были и дети маленькие. Она всегда показывала готовность работать и была откликающимся человеком, всегда включалась и старалась как-то помочь», — прокомментировала в беседе с RT Дубакина.

До этого стало известно, что 30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией.

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#дети
#кино
#онкология
#актриса
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Глава Эстонии Карис принял закон, который позволит использовать активы РФ
30 мая 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Racide

Президент Эстонии Алар Карис утвердил принятый парламентом закон, позволяющий республике использовать замороженные активы РФ. Об этом сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.
«В качестве возмещения убытков может быть передано и использовано имущество только тех, чья причастность к совершению противоправного деяния или содействие совершению противоправного деяния установлены», — передает портал слова Криса.

15 мая парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных активов РФ для «восстановления Украины».

Ранее сообщалось, что департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли разграничительные буи на реке Нарва. В сообщении ведомства говорится, что в ночь на 23 мая российские пограничники сняли буи, которые были необходимы для разграничения судоходных путей. Отмечается, что расположение буев на реке может меняться каждую весну. По сообщениям ведомства, в этому году Россия не была согласна с предложенными местами размещения порядка половины из предусмотренных 250 буев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#мвд
#имущество
#радио
#ночь
#закон
#портал
#парламент
#рф
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Проверка признала более 180 подмосковных пляжей готовыми к летнему сезону
30 мая 2024, 14:48

Фото: Минчистоты МО

Уже более 180 мест отдыха у воды в Подмосковье готовы к летнему сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В преддверии купального сезона инспекторы территориальных отделов ведомства провели выездные обследования 77 пляжей и 107 мест отдыха у воды без купания.
«Наши инспекторы оценивают качество уборки, покос травы, состояние малых архитектурных форм, завоз нового песка. Проверяют также приведение в порядок подъездных путей, автостоянок и элементов благоустройства. За прошлую неделю проведён мониторинг 149 объектов. В основном замечания касались ненадлежащего состояния объектов благоустройства, например, скамеек, отсутствия контейнеров под ТКО», - сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Так, на Иваньковском водохранилище в Дубне инспекторы заметили не окрашенные скамейки и повреждённые зонтики от солнца. Недочёты были быстро устранены.

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#подмосковье
#московская область
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Песков: альянс и США провоцируют Украину продолжать войну с Россией
30 мая 2024, 13:59

Фото: Сайт Кремля

Интересам стран, выбравшим поддержку эскалации украинского конфликта, в том числе странам НАТО, будет нанесен большой урон. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. Это в конечном итоге будет наносить большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности», – сказал Песков.

По мнению Пескова, страны альянса и в первую очередь США осознанно провоцируют Незалежную продолжать войну с РФ.

«Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности. Мы понимаем, что эта негативная тенденция в их подходе, к сожалению, сохраняется. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны», – добавил пресс-секретарь российского президента.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Конечная цель российских войск — прекратить геноцид мирных граждан со стороны киевской власти.

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#спецоперация
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#дмитрий песков
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В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России
30 мая 2024, 13:51

Фото: сайт Кремля

Опасности для туристического потока в Краснодарский край из-за случаев атак беспилотников на регион не существует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
«Поток туристов остается значительным и уже начался. В целом, он высокий круглый год», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.
Утром в четверг, 30 мая, ВСУ дважды пытались атаковать Кубань — шесть беспилотников были сбиты в регионе. Кроме того, силы ПВО перехватили восемь ракет ATACMS над Азовским морем и восемь беспилотников над Черным морем. Также в Черном море огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.

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#пво
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Посольство РФ в Варшаве получило ноту МИД об ограничении передвижения дипломатов
30 мая 2024, 13:41

Фото: iStock/ffikretow

Российское посольство в Варшаве получило ноту от Польши о введении ограничений на передвижение для российских дипломатов, сообщила Мария Захарова.
Она отметила, что документ не содержит пояснений относительно новых мер, передает RT.

Представитель МИД России заявила, что Россия примет ответные меры в отношении польского посольства в Москве и генеральных консульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Ранее пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил, что ограничения на передвижение российских дипломатов в Польше связаны с диверсиями на территории страны. Он назвал это решение стандартной мерой для защиты граждан.

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#россия
#оружие
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#польша
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Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ
30 мая 2024, 13:29

Фото: iStock/ffikretow

Президент РФ Владимир Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Ранее о своей отставке с поста главы региона сообщила единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова.
В настоящее время Руслан Кухарук является мэром Тюмени, напоминает телеграм-канал «Кремль. Новости». Во время встречи Владимир Путин напомнил, что тот является уроженцем Югры и предложил ему возглавить регион. Президент также отметил успехи мэра Тюмени в его нынешней должности, отметив, что жители города по достоинству оценили его работу, поскольку дважды поддержали его на выборах.

Руслан Кухарук поблагодарил главу государства и пообещал приложить все силы к тому, чтобы его оправдать. Отвечая на вопрос Путина о том, какие первоочередные задачи будут стоять перед ним в должности исполняющего обязанности губернатора ХМАО, Кухарук отметил высокий уровень социально-экономического развития, которого регион достиг в последние годы. Он пообещал сохранить и, по возможности, преумножить то, что было создано, построено и произведено в Югре.

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#губернатор
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Сенатор Цеков объяснил слова Трампа о бомбардировке Москвы
30 мая 2024, 13:27

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Российский сенатор от Крыма и член международного комитета СФ Сергей Цеков пояснил, что заявления экс-президента США Дональда Трампа от том, что при его правлении в случае вторжения ВС РФ в Украину, он отдал бы приказ о бомбардировке Москвы, являются работой на избирателя.
«Он любит бросаться различными заявлениями, зачастую глубоко не продуманными. Он считает, что работает на своего избирателя, но подобными заявлениями может наоборот его запугать», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Цеков.

Сенатор добавил, что подобные выражения могут вызвать лишь сожаление.

Ранее Дональд Трамп в ходе одного мероприятия по сбору средств заявил, что бомбил бы Москву, если бы российские войска вошли на Украину, и Пекин, если бы китайские войска вошли на Тайвань. Он подчеркнул, что сделал бы это, если бы находился на посту президента.

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#дональд трамп
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