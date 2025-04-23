В Германии власти могут выгнать посла РФ с церемонии к 80-летию Победы

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В Германии власти федеральной земли Бранденбург могут выдворить российского посла в ФРГ Сергея Нечаева с церемонии, посвященной 80-летию победы в ВОВ. Об этом сообщает Bild.
«Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах. Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил - в тесном сотрудничестве с силами безопасности!», — заявил изданию директор Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль.
Ранее немецкий МИД распорядился не высылать приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, которые пройдут в рамках 80-й годовщины победы над нацистской Германией. При этом посольство РФ ответило, что представительству не нужно особое приглашение, чтобы почтить память советских воинов.
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Иван Мусатов