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В Германии власти могут выгнать посла РФ с церемонии к 80-летию Победы

Bild: в Германии власти могут выдворить посла РФ с церемонии к 80-летию Победы
Фото: iStock/Aleksandr Potashev

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

В Германии власти федеральной земли Бранденбург могут выдворить российского посла в ФРГ Сергея Нечаева с церемонии, посвященной 80-летию победы в ВОВ. Об этом сообщает Bild.
«Мы запретили российскому посольству участвовать во всех годовщинах. Если посол все равно придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших внутренних правил - в тесном сотрудничестве с силами безопасности!», — заявил изданию директор Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль.

Ранее немецкий МИД распорядился не высылать приглашения представителям РФ и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, которые пройдут в рамках 80-й годовщины победы над нацистской Германией. При этом посольство РФ ответило, что представительству не нужно особое приглашение, чтобы почтить память советских воинов.

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Посла КНР вызвали в МИД Украины из-за участия китайских военных в СВО
23 апреля 2025, 00:16

Фото: iStock/designer491

Посол КНР в Киеве Ма Шэнкунь был вызван в МИД Украины из-за якобы участия китайский военный в СВО на стороне России. Об этом сообщает украинское ведомство.
«Доказательства таких фактов переданы украинскими спецслужбами китайской стороне», — говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД в Facebook*.

Украинская сторона выразила серьезную обеспокоенность и предоставила Китаю доказательства своих обвинений.

При этом представители КНР уже неоднократно опровергали любые обвинения по данному поводу. К тому же Китай заявлял, что не поставляет вооружение России, которое применяется в зоне СВО.

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Подмосковное предприятие разработало уникальные тяжёлые грузовые лифты
22 апреля 2025, 22:11
Подмосковный лифтостроительный завод «ПУЛЬС» разработал уникальные технологические решения для экстремальных нагрузок до 24 тонн. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области. Такие лифты будут использовать в складских комплексах и на промышленных предприятиях.

Завод «ПУЛЬС» входит в ГК LIFT-IMPORT и специализируется на создании лифтов с грузоподъемностью от трёх до 10 тонн.

«В разработку и производство уникальных лифтовых систем под торговой маркой PULS компания инвестировала порядка 60 млн рублей. Сегодня производственные мощности завода в Мытищах позволяют выпускать до 50 тяжёлых лифтов каждый год», – рассказали в пресс-службе.

Технология, разработанная за полгода интенсивных испытаний, исключает риск перекоса лифтов даже при экстремальных нагрузках до 24 тонн.

«Наши инженеры создали решение, которого не было на рынке. Уже сегодня система работает на стратегических объектах в разных регионах. Каждый наш проект – это индивидуальное инженерное решение. Например, для одного машиностроительного предприятия мы создали лифт, где только канаты весят 1,5 тонны», – рассказал гендиректор завода «ПУЛЬС» Артём Исаев.

Среди заказчиков продукции завода – крупные промышленные предприятия России. Например, для нижегородского автозавода специалисты завода изготовили два грузовых лифта грузоподъёмностью 5 тонн с машинным помещением.

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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РФ и Оман взаимно отменили визовый режим для граждан
22 апреля 2025, 17:06

Хейсам Бен Тарек Аль Саид и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российская Федерация и Оман взаимно отменили визовый режим для граждан своих стран, сообщило агентство РИА Новости.
Соответсвующее соглашение заключили в Кремле 22 апреля после переговоров российского лидера Владимира Путина с султаном мусульманской страны Хайсамом бен Тариком Аль Саидом.

Документы подписали главы МИД Российской Федерации и Омана.

Во время переговоров обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, развитие диалога в рамках ОПЕК , а еще обстановка в Сирии, сообщала пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф планирует приехать в Москву на этой неделе. Отмечается, что Уиткофф может посетить Россию после серии консультаций с европейскими и украинскими коллегами в Лондоне по теме мирного соглашения в рамках конфликта на Украине.

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#мид
#документы
#страны
#россия
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Уиткофф приедет в Москву на этой неделе, сообщил Ушаков
22 апреля 2025, 16:30

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф планирует приехать в Москву на этой неделе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистами.
Отмечается, что Уиткофф может посетить Россию после серии консультаций с европейскими и украинскими коллегами в Лондоне по теме мирного соглашения в рамках конфликта на Украине.

Ранее в Кремле пообещали проинформировать, если визит спецпосланника Дональда Трампа в Москву состоится.

Напомним, что 11 апреля Уиткофф встречался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе более чем четырёхчасовой беседы обсуждалась тема статуса территорий в контексте украинского конфликта.

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Четырёхчасовая встреча Путина и Уиткоффа завершилась в Санкт-Петербурге
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#сша
#дональд трамп
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Охлобыстин высказался о возвращении Пугачевой в Россию
Охлобыстин: возвращение Пугачевой в Россию ничего не изменит
22 апреля 2025, 09:12

Иван Охлобыстин (Фото: Telegram-канал @Ohlobistin)

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о возможном возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию, отметив, что это уже не изменит текущую ситуацию. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что Алла Пугачева уехала в Израиль в октябре 2022 года вместе с детьми и мужем. Ее уход вызвал значительный резонанс и критику в социальных сетях. В ответ на нападки певица заявила, что ненависть со стороны тех, кого она всегда терпеть не могла, приносит ей счастье. Она также отметила, что критики стали рабами своих эмоций.

В ноябре 2023 года Пугачева временно вернулась в Россию, где записала три песни для личного пользования, после чего вновь покинула страну. Охлобыстин подчеркнул, что не хочет вмешиваться в личную жизнь артистки и считает, что ее возвращение или отсутствие не влияет на ситуацию.

«Я не знаю, честно говоря… Я не хочу влезать в ее жизнь, приедет или не приедет — ничего сейчас уже не меняет», — отметил актер, добавив, что не может критиковать Пугачеву, поскольку она — женщина.

Алла Пугачёва — легендарная российская певица, композитор, актриса и продюсер. Начала карьеру в 1970-х годах, став одной из самых популярных исполнительниц СССР. Известна своими яркими выступлениями, глубокими голосовыми возможностями и многочисленными хитами («Арлекино», «Миллион алых роз»).

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