В Германии задержали возможного сторонника ИГ*

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Федеральная прокуратура ФРГ задержала мужчину, подозреваемого в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей прокуратуры.
Отмечается, что мужчина был задержан в аэропорту Кельн/ Бонн в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Задержанный имеет три гражданства: Германии, Марокко и Польши. Его подозревают в передаче денег в сентябре 2023 года через криптовалютную и переводе порядка 1,7 тысячи долларов на счет «Исламского государства в Хорасан», связанного с ИГ*.
Мужчина находится под следствием по подозрению в поддержке террористической организации за границей и нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Основанием для ордера на арест была денежная выплата. Мужчина находится под стражей с вечера пятницы, 7 июня.
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* запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов