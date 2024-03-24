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Внешняя и внутренняя политика президента России Владимира Путина более благоприятна для развивающихся стран, чем политика Запада, заявило французское издание Valeurs Actuelles.
Ранее французский политик Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству.
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Политик Филиппо: Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству
Александр Климов