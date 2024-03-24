Во Франции провели сравнение политики России и Запада

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия не планирует нападать на НАТО, показывает, что у главы Пентагона нет ни малейшего собственного мнения, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.