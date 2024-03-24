В США рассказали о «больных на голову ребятах» из Вашингтона

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Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия не планирует нападать на НАТО, показывает, что у главы Пентагона нет ни малейшего собственного мнения, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
По его словам, Остин просто повторяет слова президента США Джо Байдена.
Он также считает нелепыми любые заявления о мифическом плане российского лидера Владимира Путина напасть на Североатлантический альянс. По словам бывшего советника госсекретаря, российский президент, в отличие от своего американского коллеги, понимает, что прямая конфронтация между Россией и Западом была бы опасна для всего мира.
Ранее в США допустили причастность Киева к организации теракта в «Крокус Сити Холле».
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«Я не могу поверить, чтобы Остин как следует обсуждал с Байденом ситуацию на Украине. Он безотказный, и в данном случае это крайне опасная черта», – поделился полковник.
«Я не знаю, что употребляют Остин, Байден, [советник президента США по национальной безопасности Джейк] Салливан, [госсекретарь США Энтони] Блинкен и другие ребята в Вашингтоне, но я уверен, что они больные на голову и место им в психлечебнице», – заявил Уилкерсон.
Ранее в США допустили причастность Киева к организации теракта в «Крокус Сити Холле».
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Александр Климов