Зеленский ввёл новые санкции против российских энергокомпаний

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский утвердил указ о введении санкций против российских энергетических компаний. Соответствующие документы представлены на сайте офиса Зеленского.



Ограничения коснулись 17 юридических лиц и 18 физических лиц, связанных с энергетической отраслью России.

В санкционный перечень также вошла Екатерина Ляхова, занимавшая различные должности в компании «Росатом» и возглавлявшая управляющую компанию «Дело» до января 2025 года.

На официальном сайте Зеленского опубликованы два указа, которые предусматривают применение государственных санкций как к физическим лицам, так и к ряду компаний, участвующих в проектах атомной энергетики, включая строительство атомных электростанций и инжиниринговые работы.

