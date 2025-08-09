Зеленский ввёл новые санкции против российских энергокомпаний
Владимир Зеленский утвердил указ о введении санкций против российских энергетических компаний. Соответствующие документы представлены на сайте офиса Зеленского.
Ограничения коснулись 17 юридических лиц и 18 физических лиц, связанных с энергетической отраслью России.
В санкционный перечень также вошла Екатерина Ляхова, занимавшая различные должности в компании «Росатом» и возглавлявшая управляющую компанию «Дело» до января 2025 года.
На официальном сайте Зеленского опубликованы два указа, которые предусматривают применение государственных санкций как к физическим лицам, так и к ряду компаний, участвующих в проектах атомной энергетики, включая строительство атомных электростанций и инжиниринговые работы.
