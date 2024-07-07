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Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о невозможности переговоров с Российской Федерацией, заявил главный корреспондент журнала Focus Ульрих Райц на YouTube.
По его словам, Европейский союз (ЕС) раздражен, та как «с большим трудом согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины нет». Райт считает, что западные политики, признали это под руководством Соединенных Штатов, являющихся главной силой Североатлантического альянса.
Однако, Орбан «вопреки командованию» отправился в Россию и провел встречу с Путиным, в то время как представители ЕС категорически отрицают возможность переговоров с президентом страны, подчеркнул журналист.
Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может привести к расколу мира на блоки. Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и динамические экономические отношения со всеми государствами.
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Однако, Орбан «вопреки командованию» отправился в Россию и провел встречу с Путиным, в то время как представители ЕС категорически отрицают возможность переговоров с президентом страны, подчеркнул журналист.
«Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать», – заключил он.
Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может привести к расколу мира на блоки. Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и динамические экономические отношения со всеми государствами.
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Александр Климов