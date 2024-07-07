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В Германии заявили о раздражении Запада из-за встречи Орбана и Путина

07 июля 2024, 04:02
Фото: iStock/arsenisspyros

Фото: iStock/arsenisspyros

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о невозможности переговоров с Российской Федерацией, заявил главный корреспондент журнала Focus Ульрих Райц на YouTube.
По его словам, Европейский союз (ЕС) раздражен, та как «с большим трудом согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины нет». Райт считает, что западные политики, признали это под руководством Соединенных Штатов, являющихся главной силой Североатлантического альянса.

Однако, Орбан «вопреки командованию» отправился в Россию и провел встречу с Путиным, в то время как представители ЕС категорически отрицают возможность переговоров с президентом страны, подчеркнул журналист.



«Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать», – заключил он.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может привести к расколу мира на блоки. Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и динамические экономические отношения со всеми государствами.

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В США раскрыли готовую на переговоры с Россией замену Зеленскому
Макгрегор: Сырский может заменить Зелинского и пойти на переговоры с Путиным
07 июля 2024, 04:23

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может заменить президента страны Владимира Зеленского, чтобы решить вопрос урегулирования конфликта, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judgung Freedom.
Он считает, что главнокомандующий может согласиться начать переговоры с Россией.

«Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем"», – отметил эксперт, добавив, что Сырский обладает достаточным авторитетом и политическим весом для подобного действия.

Ранее Зеленский заявлял, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и согласовании предложения с Киевом.

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07 июля 2024, 03:47
Стала известна причина отмены встречи Сийярто и Бербок
Пушков: Бербок желала обсудить с Сийярто «неуместность» встречи Орбана и Путина
07 июля 2024, 02:59

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планировала обсудить с главой МИД Венгрии Петером Сийярто поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявил своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он сказал, что глава МИД Германии собиралась объяснить Сийярто «неуместность» такого визита. Затем, по словам Пушкова, венгерская сторона отменила встречу, не объяснив причину.

«Лаконично и ясно», – заключил он.

Ранее стало известно, что Венгрия отложила встречу между Бербоком и Сийярто на 8 июля. По данным информационного агентства Reuters, министерство иностранных дел Германии было удивлено таким решением.

Венгерское ведомство прокомментировало ситуацию и объявило, что встреча не была отменена, а была отложена по техническим причинам.

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#москва
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Бывший советник Байдена рассказал о главной проблеме президента
Экс-советник Байдена раскрыл главную проблему президента
07 июля 2024, 02:29

kremlin

Бывший советник президента США Джо Байдена Иезекииль Эмануэль рассказал о главной проблеме политика, передает издание Atlantic.
По его словам, проблема Байдена не в его возрасте, а в способности исполнять обязанности президента. Эмануэль сказал, что когнитивные нарушения главы государства привлекли внимание не только журналистов, но и дипломатов с демократами.

Бывший советник американского лидера считает, что ему следует отказаться от участия в выборах. Он также прокомментировал неудачное выступление Байдена в теледебатах, сказав, что это стало чем-то удивительным и уникальным.

Ранее президент Соединенных Штатов признался, что не проходил тест на когнитивные способности. Байден также уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли он опубликовать результаты таких тестов.

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#выборы
#сша
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Экс-советник Пентагона раскрыл будущее новых систем Patriot на Украине
07 июля 2024, 01:58

Фото: iStock/Andrey Atanov

Российские военные могут легко найти и уничтожить новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, отправленные на Украину с Запада. Об этом заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он выразил уверенность, что уничтожение комплексов не вызовет трудностей у российских военнослужащих, поскольку на борьбу с Patriot они «получили много информации и опыта».

Постол заявил, что найти систему ПВО можно с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и после обнаружения расчеты станут целью Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее стало известно, что США планируют объявить о новых мерах по укреплению системы ПВО Украины на саммите НАТО в Вашингтоне, отметив, что речь идет об «исторических и далеко идущих шагах».

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#сша
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В США рассказали о сомнениях в НАТО относительно победы Байдена на выборах
Politico: члены НАТО сомневаются в победе Байдена на выборах
07 июля 2024, 01:44

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Страны НАТО все больше сомневаются в том, что американский президент Джо Байден сможет победить на приближающихся выборах, написал Politico со ссылкой на связанных с альянсом чиновников.
Отмечается, что многие собеседники издания признались, что сомневались в победе Байдена еще до его неудачного выступления на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом.

«Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года», – рассказал один из них.

Авторы материала подчеркивают, что Байден должен продемонстрировать свои лидерские качества на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля для того, чтобы убедить своих союзников в способности остаться в предвыборной гонке.

Ранее президент Соединенных Штатов рассказал о провале в ходе теледебатов и объяснил его отсутствием сил.

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#джозеф байден
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#президент
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Захарова прокомментировала сообщения о расстреле ВСУ пленного военного ВС РФ
07 июля 2024, 01:27

Фото: сайт МИД РФ

Россия неоднократно озвучивала факты издевательств Киева на Донбассе, но американские СМИ сделали все, чтобы этого не видеть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя «Известиям» сообщения о расстреле российского военнопленного бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид о том, что якобы ничего не знали из того, каким издевательствам подвергается мирное население Донбасса, сейчас уже новых российских регионов от киевского режима, делают вид, что не знают о пытках, в отношении людей, которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее», – заявила дипломат.

Она напомнила, что МИД России неоднократно представлял доклады о нарушениях прав человека, в том числе в Совет Безопасности ООН. Однако американские СМИ сделали все, чтобы игнорировать эту информацию, подчеркнула представитель ведомства.

«Все это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты», – резюмировала она.

Ранее стало известно, что иностранные наемники, вошедшие в состав ВСУ в составе подразделения The Chosen Company, приняли участие в казни российского раненого военнопленного в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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#всу
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#сша
#украина
#вс рф
#военные
#мид рф
#мария захарова
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Лукашенко призвал россиян и украинцев к спасению белорусских сел
Лукашенко призвал украинцев и россиян к покупке участков в белорусских селах
07 июля 2024, 01:14

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинцев и россиян к приобретению участков в белорусских лишенных перспектив селах. Об этом он заявил на государственном празднике «Купалье», известном как «Александрия собирает друзей», сообщает БелТА.
Глава государства пояснил, что это поспособствует сохранению и восстановлению небольших и средних деревень. Он попросил «самых близких друзей из Украины и России» подумать о приобретении земли в «чудо местах», подчеркнув, что это будет стоить копейки.

«Вы должны возродить эти деревеньки. Пусть у вас там будет дача», – заявил Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии поздравил американцев с Днем независимости и пригласил их посетить республику, выразив уверенность, что многие из гостей будут «приятно удивлены».

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#украина
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#село
#александр лукашенко
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Крупнейший «корабль-монстр» из Китая встал на якорь в спорной морской зоне у Филиппин
Филиппины сообщили о крупнейшем «корабле-монстре» из Китая в зоне спорного рифа
07 июля 2024, 00:54

Фото: iStock/TebNad

Крупнейший в мире корабль береговой охраны из Китая бросил якорь возле спорного рифа в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на представителя береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла сообщило РБК. В своем сообщении филиппинец назвал прибывшее судно «кораблем-монстром».
По данным РБК, речь идет о CCG-5901 — самом большом корабле береговой охраны в мире, который превосходит в размерах американский ракетный крейсер класса «Тикондерога». На вооружении «корабля-монстра» – 76-мм корабельная пушка и две вспомогательные пушки калибром 30-мм, а также два зенитных орудия, а также имеется вертолетная площадка и ангар для самолетов, уточняет издание.

Сообщается, что китайский корабль заплыл в исключительную экономическую зону Филиппин в начале июля, дошел до отмели Аюнгин, переместился к рифу Панганибан, а затем встал на якорь у отмели Эскода.

«Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать», — процитировали Тарриэлу в РБК.
В статье указывается, что Китай претендует на внушительную часть Южно-Китайского моря, которая является ключевым каналом морской торговли страны и приносит ей $3 трлн ежегодно, что и вызвало территориальные споры с государствами Юго-Восточной Азии.

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