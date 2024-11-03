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Бойцы ВС РФ побеждают в украинском конфликте, потому что, в отличие от солдат ВСУ, они идут защищать Родину на добровольной основе. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х. По его словам, украинских военных похищают и вынуждают сражаться за коррумпированного диктатора, которым управляет НАТО.
«В то время как украинцев, оставшихся в стране, похищают и вынуждают сражаться за коррумпированного диктатора, контролируемого НАТО, русские добровольно идут на борьбу, которую они воспринимают как экзистенциальную для своей Родины», — написал он.Боуз подчеркнул, что именно из-за этой разницы между солдатами России и Украины побеждают первые.
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