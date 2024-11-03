Бойцы ВС РФ побеждают в украинском конфликте, потому что, в отличие от солдат ВСУ, они идут защищать Родину на добровольной основе. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х. По его словам, украинских военных похищают и вынуждают сражаться за коррумпированного диктатора, которым управляет НАТО.