ВС РФ применили тактику «множественных порезов» при штурме Селидово в ДНР

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ВС РФ применили тактику «множественных порезов» в ходе штурма города Селидово в ДНР. Об этом сообщил командир штурмового батальона 433-го полка из состава группировки войск «Центр» Андрей Чувашов, слова которого приводит телеканал «Звезда».
Он объяснил, что российские военные «находились везде», они окружили ВСУ и запутали из. Так украинские бойцы не понимали, что происходит и что им делать, поскольку выстрелы раздавались со всех сторон.
При этом Чувашов подчеркнул, что изначально ВСУ ждали наступления российских войск с юга, но ВС РФ, узнав об этом, специально нанесли удары с севера и погли в обход фланга с востока. Таким образом удалось взять город в «клещи».
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Анастасия Чинкова