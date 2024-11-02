Сырский назвал нынешнее наступление ВС РФ мощнейшим с февраля 2022 года

ВСУ столкнулись с одним из самых мощных наступлений ВС РФ с февраля 2022 года. Об этом сообщил главком украинской армии Александр Сырский во время встречи с делегацией ВС Чехии во главе с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.
Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях фронта, требуют регулярного обновления ресурсов украинских подразделений. Сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений российских войск с февраля 2022 года, написал Сырский в своём Telegram-канале.
Главком ВСУ указал на усилия Чехии для оказания поддержки Украины. В частности, он отметил коалицию по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, авиационную коалицию, а также коалицию интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО). После он выразил надежду на продолжение сотрудничества Киева и Праги и реализации данных инициатив.
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