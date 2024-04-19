Вступив в вооруженное противостояние с Россией, президент Украины Владимир Зеленский привел свою страну к краху. Таким мнением немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком поделился на своей странице в социальной сети Х.
Он также отметил, что глава Украины пошел на противостояние с РФ из-за спонсоров из США.
Дотком назвал Зеленского комиком, который пообещав стране мир, уничтожил целое поколение мужчин ради кукловодов из США.
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Анастасия Хохлова