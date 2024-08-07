В Госдепе отреагировали на атаку со стороны ВСУ в Курской области

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США контактируют с киевским режимом насчет атаки со стороны ВСУ на Курскую область, но считают действия Украины на территории РФ суверенным решением украинской власти. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
«Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня... Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины», — сказал он.Миллер добавил, нет ничего необычного в том, что Киев не уведомил Штаты о своей тактике заблаговременно.
Бои на приграничье под Курском продолжаются с 6 августа. В регионе действует режим ЧС.
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