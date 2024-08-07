Опубликованы кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab боевиков ВСУ

Видео: Минобороны РФ
Российские войска уничтожили артиллеристскую самоходку Krab боевиков ВСУ в приграничье под Курском. Об этом сообщает Минобороны РФ, публикуя соответствующие кадры.
«САУ Krab уничтожена военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса «Ланцет» на выявленной замаскированной огневой позиции», — доложили в ведомстве.
Бои на приграничных территориях Курской области начались во вторник, 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону. В ООН уже отреагировали на ситуацию, заявив, что выступают за деэскалацию конфликта. По словам зампреда генсека международной организации Фархана Хака, такие действия со стороны Киева только повышают напряженность обстановки.
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