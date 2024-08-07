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Опубликованы кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab боевиков ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийской установки Кrab боевиков ВСУ
07 августа 2024, 20:56

Видео: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили артиллеристскую самоходку Krab боевиков ВСУ в приграничье под Курском. Об этом сообщает Минобороны РФ, публикуя соответствующие кадры.


«САУ Krab уничтожена военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса «Ланцет» на выявленной замаскированной огневой позиции», — доложили в ведомстве.

Бои на приграничных территориях Курской области начались во вторник, 6 августа, когда украинские неонацисты попытались прорвать оборону. В ООН уже отреагировали на ситуацию, заявив, что выступают за деэскалацию конфликта. По словам зампреда генсека международной организации Фархана Хака, такие действия со стороны Киева только повышают напряженность обстановки.

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Z-каналы сообщают про гибель военкора ВГТРК Евгения Поддубного
07 августа 2024, 21:28

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

О гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного сообщает канал «Военкоры Русской Весны», однако официально информацию никто не подтвердил.
«По предварительным данным, погиб военкор Евгений Поддубный», — говорится в сообщении.

Известно, что о смерти Поддубного говорил депутат ГД Михаил Делягин. Информация на данный момент уточняется.

Сегодня Поддубный сообщал, что украинские неонацисты бьют по заправкам в Курской области, чтобы препятствовать эвакуации мирных людей. Военкор уточнял, что противник использует «средства огневого поражения».

Ранее была информация, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ввел в регионе режим ЧС из-за атаки приграничья со стороны боевиков ВСУ.

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#украина
#война
#сво
#курская область
#новости
#всу
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Смирнов: в Курской области ввели режим ЧС
07 августа 2024, 21:11

Фото: istockphoto/N-sky

В Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации», — сказано в посте чиновника.

В приграничных территориях под Курском продолжаются бои с 6 августа. Украинские националисты попытались прорваться на российские территории. Отпор врагу дают ВС РФ и погранслужба ФСБ. Кроме того, в оперативный штаб Смирнова Росгвардия выделила дополнительные силы. Информация официально подтверждена ведомством.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения установки Krab боевиков ВСУ.

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В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
07 августа 2024, 20:40

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Взрыв на фоне воздушной тревоги произошел в Одессе. Об этом сообщили на украинском телеканале «Общественное».
«В Одессе прозвучал взрыв», — сказано в публикации в Telegram.

Под Одессой сейчас работает воздушная тревога. Ранее сообщалось, что Росгвардия выделила людей для оперштаба главы Курской области на фоне атаки со стороны боевиков ВСУ. Пресс-служба ведомства официально подтвердила информацию.

Украинским боевикам дают отпор погранслужба ФСБ и ВС РФ. Враг попытался прорваться на российскую территорию во вторник, 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что украинские неонацисты тратят последние силы. Генерал-майор также предполагал, что СВО может закончиться уже осенью победой ВС РФ.

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#война
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#всу
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#вс рф
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Росгвардия выделила силы в связи с атакой со стороны боевиков ВСУ под Курском
07 августа 2024, 20:23

Фото: istockphoto/blinow61

В Росгвардии выделили дополнительные силы в распоряжение оперштаба, которым руководит губернатор Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области», — сообщили там.

Ранее сообщалось, что в ООН выступили за деэскалацию конфликта на Украине. Боевики ВСУ своими действиями только повышают напряженность, заявлял зампред генсека международной организации Фархан Хак.

ВС РФ совместно с погранслужбой ФСБ отражают атаки со стороны украинских неонацистов. Бои начались в минувший вторник, 6 августа, когда враг попытался прорваться на территорию России.

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#фсб
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В США оценили влияние F-16 на ход СВО
Слебода: переданные Киеву F-16 не сыграют значительной роли в СВО
07 августа 2024, 19:39

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Поставка истребителей F-16 киевскому режиму не изменит ход СВО на Украине. Об этом в беседе с журналисткой Рейчел Блевинс рассказал военный эксперт Марк Слебода. Он предположил, что передача техники являет собой именно политический жест, нежели попытку изменить развитие событий на Украине. Кроме того, по словам Слебоды, F-16, скорее всего будут уничтожены силами ВС РФ при боестолкновении.
«Мы много раз слышали, как официальные лица говорили, что эти F-16 не поменяют правила игры. Они не изменят статус-кво на поле боя, которое сейчас является ареной наступления российских войск», — сказал Слебода.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на источники, информировало о прибытии первой «небольшой» партии истребителей США на Украину.

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Люди прячутся в монастыре от обстрелов в Курской области
15 человек укрылись от обстрелов ВСУ в монастыре Курской области
07 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

15 человек прячутся от обстрелов ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в Горнали Суджанского района, при этом здание находится под постоянным обстрелом. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, в монастыре укрываются 15 человек, детей и раненых среди них нет, однако люди не могут уехать в безопасное место.

«Ситуация очень сложная, монастырь разбит. Разрушен монастырский собор, второй храм разрушен, повреждены корпуса. Сама братия находятся в укрытии. 15 человек. Связь очень плохая, бывает лишь иногда», — рассказал настоятель монастыря игумен Питирим.

По его словам, эвакуация в настоящий момент невозможна.

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Глава Суджи раскрыл реальное положение дел в городе
Глава Суджи Слащев: обстановка в городе очень напряженная
07 августа 2024, 18:29

Фото: iStock/aapsky

Обстановка в Судже Курской области «очень напряженная», сообщил РИА Новости глава города Виталий Слащев. При этом украинские боевики туда не вошли, однако бои ведутся на подступах к городу.
«У нас очень напряженно, некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — сказал Слащев.

При этом корреспонденты RT также смогли дозвониться до Слащева.

«Всё нормально, всё в порядке, всё — наше», — сказал он по телефону.

Ранее некоторые Telegram-каналы писали, что украинские боевики вошли в Суджу. К счастью, эти данные не подтвердились. Однако сейчас сообщается, что город находится в оперативном окружении противника.

По последним данным, в Курскую область прибыли крупные силы ВС РФ. По данным Минобороны РФ, операция по уничтожению подразделений противника продолжается. При этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

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Губернатор Воробьёв вручил госнаграды подмосковным добровольцам отряда БАРС
07 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные добровольцы из отряда БАРС получили государственные награды от имени президента России. Их вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона вручил медали тем, кто проявил мужество, отвагу, храбрость и самоотверженность в зоне спецоперации. Это бойцы из городских округов Люберцы, Коломна, Химки, Воскресенск, Ступино, Подольск и Сергиев Посад.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сегодня я с большим удовольствием вручу награды от имени нашего президента. БАРС – это первое подразделение добровольцев, которое отправилось на передовую выполнять боевые задачи. Мы стараемся помогать и тем, кто выполняет свой воинский долг, и их семььям. Общаясь с бойцами, видим, что чаще всего они задают вопросы о своих семьях. Поэтому оказываем всю необходимую поддержку, решаем бытовые, хозяйственные вопросы. Каждая такая встреча с нашими героями для нас очень важна», – сказал Воробьёв.
БАРС – это Боевой армейский резерв страны. Подразделение состоит из добровольцев, в числе которых как военнослужащие с большим опытом, так и молодые люди, прошедшие спецподготовку. Они осуществляют разведку, штурмуют укрепления, выполняют множество других задач.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На награждение военнослужащие пришли с родными и близкими. Так, мама бойца с позывным Леонардо отметила, что чувствует особую гордость за сына и за всю Россию:
«Недавно я думала, что же даёт ощущение счастья. И первое, что пришло на ум – это гордость за то, что ты являешься частью такой большой и великой страны. А ещё меня наполняют счастьем мои дети, мой старший сын. Ребята, спасибо вам за состояние гордости и за чувство защищенности и безопасности, которое вы нам дарите», – сказала женщина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Леонардо выносил товарищей из-под огня. Ефрейтор получил минно-взрывное ранение, но ребят не бросил. В итоге его подразделение избежало потерь в личном составе, а боевая задача была выполнена. Боец награждён медалью «За отвагу».
«Мы были обнаружены на позиции, по нам отработали минометы. Слава Богу, поблизости были плиты, где мы смогли укрыться. Пять часов нас бомбили. Мы были ранены, но главное, что задача была выполнена, а все мы вышли оттуда живыми. Они думали, что всех нас убили. Но мы выбрались», – рассказал Леонардо.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Старший сержант с позывным Катар награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В одном из боёв противник, имея превосходящие силы, пошёл в контрнаступление. Боец командовал минометной батареей. В результате меткого попадания был уничтожен опорный пункт ВСУ, а атака остановлена. Катар участвовал в эвакуации раненых и сумел спасти десятки жизней.
«Я родом из Донецкой области, участвую в боевых действиях с 22 лет. Донбасс – моя родина. Самое главное на фронте – это дружба, товарищество. А здесь – поддержка близких людей. Без неё мы никуда», – сказал военный.
Медаль «За отвагу» вручена рядовому с позывным Абхаз. Он выполнял боевую задачу по предотвращению высадки десанта врага и эвакуировал раненых. Под обстрелом вынес на себе двух сослуживцев. На награждение он приехал с мамой, супругой и двумя сыновьями. У бойца есть еще брат, который находится сейчас в зоне СВО.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фёдорович – позывной самого старшего из награжденных. Ему 63 года. Полковник в зоне СВО руководил работой расчётов, выявляющих объекты противника. В одном из районов был обнаружен пункт временной дислокации врага, после чего по нему нанесли точный ракетный удар. Фёдорович награжден медалью «За храбрость» I степени.
«Андрей Юрьевич, от лица военнослужащих благодарю вас за поддержку, которую правительство области оказывает всем, кто в зоне СВО. Спасибо за заботу о семьях наших товарищей, особенно тех, которых уже нет с нами. Вы с душой и сердцем подходите к решению вопросов родных и близких бойцов, находящихся за «ленточкой», – отметил боец.
Ещё пятеро добровольцев удостоены медалей «За храбрость» II степени.

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#спецоперация
#добровольцы
#андрей воробьёв
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#московская область
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#награды
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Порядка тысячи украинских боевиков атаковали Курскую область
Герасимов: Курскую область атаковали до тысячи бойцов ВСУ
07 августа 2024, 17:37

Фото: сайт Кремля

Порядка тысячи боевиков ВСУ перешли в наступление в Курской области ранним утром 6 августа. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
«В 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области», — доложил Герасимов Путину.

По его словам, ВС РФ смогли остановить продвижение противника в глубь российской территории. По подразделениям ВСУ наносились удары артиллерией, авиацией и ракетных войск.

В настоящее время операция по уничтожению украинских боевиков продолжается. По данным Герасимова, потери среди ВСУ при наступлении на Курскую область составили порядка 315 человек и 54 единиц техники.

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — так Герасимов завершил свой доклад для Верховного Главнокомандующего ВС РФ.

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