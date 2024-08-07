В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

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Взрыв на фоне воздушной тревоги произошел в Одессе. Об этом сообщили на украинском телеканале «Общественное».
«В Одессе прозвучал взрыв», — сказано в публикации в Telegram.Под Одессой сейчас работает воздушная тревога. Ранее сообщалось, что Росгвардия выделила людей для оперштаба главы Курской области на фоне атаки со стороны боевиков ВСУ. Пресс-служба ведомства официально подтвердила информацию.
Украинским боевикам дают отпор погранслужба ФСБ и ВС РФ. Враг попытался прорваться на российскую территорию во вторник, 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что украинские неонацисты тратят последние силы. Генерал-майор также предполагал, что СВО может закончиться уже осенью победой ВС РФ.
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