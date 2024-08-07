Z-каналы сообщают про гибель военкора ВГТРК Евгения Поддубного

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
О гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного сообщает канал «Военкоры Русской Весны», однако официально информацию никто не подтвердил.
«По предварительным данным, погиб военкор Евгений Поддубный», — говорится в сообщении.Известно, что о смерти Поддубного говорил депутат ГД Михаил Делягин. Информация на данный момент уточняется.
Сегодня Поддубный сообщал, что украинские неонацисты бьют по заправкам в Курской области, чтобы препятствовать эвакуации мирных людей. Военкор уточнял, что противник использует «средства огневого поражения».
Ранее была информация, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ввел в регионе режим ЧС из-за атаки приграничья со стороны боевиков ВСУ.
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Никита Кротов