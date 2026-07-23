В Госдепе раскрыли, когда состоится встреча Лаврова и Рубио
На Филиппинах в рамках министерских мероприятий АСЕАН запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Согласно графику, опубликованному Госдепартаментом, переговоры должны начаться в 11:50 по местному времени (06:50 мск).
Встреча стартует с протокольной съёмки в начале мероприятия. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что расписание может быть изменено, а детали предстоящих переговоров не раскрываются.
Ранее Лавров подтвердил, что саммит с Рубио состоится 23 июля, и выразил надежду на её продуктивность. Среди тем для обсуждения министр назвал, в частности, заявления президента США Дональда Трампа о вероятном скором урегулировании конфликта на Украине.
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