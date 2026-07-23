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В Госдепе раскрыли, когда состоится встреча Лаврова и Рубио

Лавров и Рубио проведут переговоры на Филиппинах утром 23 июля
Сергей Лавров (Фото: Telegram @MID_Russia)

На Филиппинах в рамках министерских мероприятий АСЕАН запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Согласно графику, опубликованному Госдепартаментом, переговоры должны начаться в 11:50 по местному времени (06:50 мск).



Встреча стартует с протокольной съёмки в начале мероприятия. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что расписание может быть изменено, а детали предстоящих переговоров не раскрываются.

Ранее Лавров подтвердил, что саммит с Рубио состоится 23 июля, и выразил надежду на её продуктивность. Среди тем для обсуждения министр назвал, в частности, заявления президента США Дональда Трампа о вероятном скором урегулировании конфликта на Украине.

Александр Огарёв

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