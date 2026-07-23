В Госдепе раскрыли, когда состоится встреча Лаврова и Рубио

23 июля 2026, 04:47

Лавров и Рубио проведут переговоры на Филиппинах утром 23 июля

Сергей Лавров (Фото: Telegram @MID_Russia)

На Филиппинах в рамках министерских мероприятий АСЕАН запланирована встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Согласно графику, опубликованному Госдепартаментом, переговоры должны начаться в 11:50 по местному времени (06:50 мск).