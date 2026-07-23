RT: Около $408 млн гуманитарной помощи ЕС Украине пошли на военные цели

23 июля 2026, 01:05

Фото: iStock/Andrii Atanov

Часть гуманитарной помощи Украине от ЕС в размере порядка 408 млн долларов (более 32,5 млрд рублей) потратили на военные цели. Об этом сообщает RT.





По данным издания, переводы могли скрывать за программой разминирования Mine Action, которую координирует ООН. Отмечается, что денежные средства направляли анонимным получателям через Швейцарию. На эти деньги закупалось вооружение для ВСУ и проводилось обучение украинских солдат.





«Несмотря на имидж нейтральной страны, Швейцария потратила на "разминирование" Украины больше других участников — около $125 млн (9,8 млрд рублей)», — говорится в материале.