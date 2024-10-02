В Госдепе США отреагировали на решение Израиля по Гутерришу

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Объявление генсека ООН Антониу Гутериша персоной нон грата в Израиле является контрпродуктивным. Такое мнение в рамках брифинга выразил журналистам глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер.
«Мы не находим этот шаг в каком бы то ни было аспекте продуктивным», — прокомментировал Миллер соответствующий вопрос.
Гутерриша объявили персоной нон грата в Израиле, поскольку тот отказался осуждать массированный ракетный удар со стороны Ирана по стране. По мнению главы израильского МИДа Исраэля Каца, Гутерриш «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам».
Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами накануне. Перед этим в исламской республике негативно отреагировали на ликвидацию генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.
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Никита Кротов